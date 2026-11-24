24/11/2026 Nora de Liechtenstein en la entrega de los Premios BMW de Pintura en el Teatro Real EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Alejada del foco mediático desde hace años, Isabel Sartorius está atravesando por un complicado trance de salud. Así lo han desvelado su hermano Luis Sartorius y su cuñada Bárbara Pérez Manzarbeitia en una entrevista exclusiva a la revista '¡Hola!' en la que, tras muchas especulaciones sobre dónde y cómo estaba la socialité, han tomado la palabra para explicar que la que fuera el primer amor del ahora Rey Felipe VI padece una enfermedad neurodegenerativa y a sus 61 años, tras sufrir un deterioro en su salud física y mental -que se vio agravado tras la muerte de su última pareja, César Alierta, en 2021- reside en una residencia en Madrid próxima a su entorno familiar.

Y aunque confiesan que su enfermedad le ha cambiado radicalmente la vida, y para sus seres queridos es duro ver el empeoramiento de su movilidad y la evolución de su dolencia, Isabel está bien y tiene mucha paz interior. Y aunque ingresada en un centro para que no le falte ningún cuidado, aseguran que nunca está sola, ya que está arropada por sus hermanos, por la segunda mujer de su padre, Nora de Liechtenstein y por sus amistades, además de por su única hija, Mencía -fruto de su relación con Javier Soto- que aunque reside en Londres habla diariamente con ella y viaja a España siempre que puede para visitar a su madre.

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Una semana después de las declaraciones de Luis Sartorius, ha sido Nora, que siempre ha sido como una segunda madre para laexnovia de Don Felipe, la que ha revelado cómo se encuentra y ha querido lanza un mensaje tranquilizador al afirmar que Isabel "está muy bien, muy bien", a pesar de la enfermedad neurodegenerativa que la mantiene alejada de la vida pública.

La princesa de Liechtenstein, viuda del marqués de Mariño, Vicente Sartorius, ha reaparecido en la entrega de los Premios BMW de Pintura presididos por la Reina Sofía este lunes en Madrid y, con la discreción que la ha caracteriza, se ha limitado a desvelar que Isabel se encuentra bien y que, en este complicado trance de salud está arropada por toda la familia, que están pendientes en todo momento de ella.

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