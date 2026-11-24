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Montevideo, 23 nov (EFE).- Racing, campeón del Torneo Apertura uruguayo, y Liverpool, ganador del Clausura, se enfrenarán este viernes por el pase a la final donde espera Peñarol, líder de la Tabla Acumulada de la temporada.

En caso de igualdad en tiempo reglamentario habrá alargue y, de ser necesario, una tanda de penaltis.

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La final con Peñarol será una serie de dos encuentros que se disputarán el 3 y el 6 de diciembre, en los que también se recurrirá a tiempo extra y penaltis si es necesario.

El Torneo Clausura llegó este lunes a su final con los últimos dos últimos partidos. En el primero de los dos encuentros de la jornada, Defensor Sporting venció por 0-1 a Juventud gracias a un tanto de penalti de Lautaro Navarro.

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El segundo acabó con empate 1-1 entre Albion y Danubio, que con ese juego se despidió de la Primera División Profesional. Álvaro López anotó para el Pionero y el exdelantero de Banfield y Málaga Sebastián Fernández igualó para el equipo de Leonel Rocco.

En los otros partidos, disputados entre el jueves y el viernes, Boston River venció por 1-0 a Deportivo Maldonado, Peñarol goleó por 3-0 a Cerro Largo y Progreso igualó 1-1 con Montevideo City Torque.

Además, Cerro se impuso por 2-0 ante Nacional, Montevideo Wanderers le ganó por idéntico resultado a Liverpool y Racing venció por 1-0 a Central Español.

Luego de 15 fechas disputadas en poco más de cuatro meses, Liverpool fue campeón con 33 puntos, mientras que Montevideo City Torque fue segundo con uno menos y Nacional completó el podio con 27 enteros.

Con los tres torneos cortos de la temporada ya finalizados, la Liga Uruguaya tendrá ahora las finales para conocer el equipo que alzará el trofeo de campeón.

El campeón cerrará de la mejor forma una temporada en la que Cerro Largo, Danubio y Progreso descendieron a la Segunda División Profesional y en la que por el momento no están confirmados los equipos que disputarán las copas internacionales de la próxima temporada.

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Para ello habrá que esperar a las finales de la Liga Uruguaya y de la Copa AUF Uruguay, que en los próximos días tendrá las semifinales Nacional-Montevideo City Torque y Juventud-Danubio y luego la final por el título. EFE