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Cúcuta (Colombia), 23 nov (EFE) - Habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, con velas encendidas y vestidos de blanco, participaron este lunes en el 'Plantón por la Paz', tras el ataque con drones explosivos que dejó tres personas heridas, entre ellas a un menor de 18 meses, y daños en sesenta viviendas.

La jornada de manifestación, convocada de manera conjunta por la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de San José de Cúcuta, convirtió el mismo entorno, marcado horas antes por los escombros, vidrios rotos y viviendas destechadas, en un punto de encuentro ciudadano y solidario.

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Vecinos de las cerca de tres cuadras impactadas se reunieron a escasos metros del Comando del Departamento de Policía Norte de Santander (Denor), objetivo inicial de los artefactos explosivos que terminaron cayendo en la zona residencial.

De acuerdo con el testimonio de Freddy Escamilla, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector, este hecho corresponde al segundo ataque ocurrido tras otro en agosto, lo que ha incrementado el temor entre los vecinos del barrio de Tasajero.

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"Fueron dos explosiones fuertes y, al salir a verificar, todo estaba oscuro y con daños en varias viviendas; fue un caos", aseguró Escamilla a EFE.

El líder comunal señaló que la población se encuentra preocupada por la inseguridad y por este nuevo episodio de violencia.

Durante el acto simbólico, la comunidad elevó oraciones y realizó un recorrido por las calles afectadas, en el que mostró solidaridad y apoyo a las familias —entre ellas la de Sebastián Roa, Alejandra Piedrahíta y su pequeño hijo Valentino, los tres heridos en la destrucción de su vivienda y su vehículo familiar.

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Sosteniendo las velas por la paz, los asistentes pidieron garantías de seguridad y protección para la población civil frente a esta modalidad de ataque que alcanzó el área urbana de la capital nortesantandereana.

"Fue un día largo, de mucho miedo, al ver mis cosas afectadas, los vidrios rotos y las paredes agrietadas", dijo Andrés Suárez.

Cúcuta, fronteriza con Venezuela, registra presencia de grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las FARC y bandas criminales transnacionales, actores que se disputan el control de las rentas ilícitas y los pasos informales en esta estratégica región del país. EFE

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