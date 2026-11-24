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DESTACADOS

VIOLENCIA MACHISTA

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Viena - La ONU publica su informe anual sobre feminicidios en el mundo en 2025, con datos y análisis actualizados, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre.

(Texto)

- La ONU celebra en su sede de Nueva York un acto de alto nivel para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y lanzar los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, con la participación de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, y activistas por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual. (Texto)

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- La palabra "miedo" se repite una y otra vez en los testimonios de las mujeres que viven en las tiendas de los campamentos de Gaza. Además de enfrentarse al sonido ininterrumpido de los drones y sus ataques esporádicos, se sienten inseguras al salir a la calle, ir al baño, a por agua o a comprar.

COLOMBIA PAZ

Bogotá - Décimo aniversario de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC, que puso fin a más de medio siglo de conflicto armado con esa guerrilla pero no fue suficiente para impedir el surgimiento de nuevos grupos, como las disidencias.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

NVIDIA CRISIS

Nueva York.- La tecnológica Nvidia afronta una nueva jornada de atención en los mercados, que seguirán pendientes de la evolución de sus acciones y de la volatilidad de sus títulos tras el anuncio del regreso de Jensen Huang al frente de la compañía.

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(Texto)

MINAS ANTIPERSONA

Ginebra - La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona publica su informe anual sobre la situación de este armamento y el número de víctimas que causó en 2025.

(Texto) (Infografía)

ONU IA

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la paz y la seguridad internacionales, en una sesión que abordará los desafíos que plantean avances como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, los drones y las nuevas capacidades cibernéticas en los conflictos y la seguridad internacional.

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(Texto)

MUSEO LONDRES

Londres - El London Museum, considerado el mayor museo del mundo dedicado a una ciudad, inaugura su nueva sede en el antiguo mercado victoriano de Smithfield, transformado en un gran espacio cultural que, además de recorrer la historia de Londres, ofrecerá conciertos, cenas temáticas y fiestas mensuales.

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(Texto) (Foto) (Vídeo)

ADEMÁS

ECUADOR ELECCIONES | Guayaquil (Ecuador) - Las detenciones y suspensiones de varios alcaldes alteraron el escenario de las elecciones locales de Ecuador, del próximo 29 de noviembre, al dejar fuera de la contienda a autoridades opositoras, mientras el presidente Daniel Noboa busca ampliar la presencia del oficialismo en los Gobiernos municipales, especialmente en las grandes ciudades. (Texto)

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MARADONA ANIVERSARIO | Buenos Aires - Tras seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, crece la expectativa por conocer la sentencia de un juicio histórico, prevista para el 22 de diciembre y que determinará si seis profesionales de la salud tuvieron responsabilidad en el fallecimiento del astro argentino del fútbol. (Texto)

FIDEL CASTRO | La Habana - El recuerdo de Fidel Castro sigue vivo en una Cuba muy distinta a la que él dirigió durante décadas y también a la que lo vio morir hace diez años, el 25 de noviembre de 2016. (Texto)

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ISRAEL PALESTINA | Jerusalén - Un tribunal de Jerusalén celebra una vista para decidir sobre la detención administrativa durante seis meses y sin cargos del estudiante palestino Mahdi Tunsi, de 26 años, tras aplazar la decisión en una audiencia anterior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

BLADE RUNNER (Crónica) | Redacción Internacional - Ochenta años después del mundo que describía 'Blade Runner', los roles se han invertido y ahora los replicantes son los cazadores de los humanos que no cumplen las normas, pero, como en el filme original, en 'Blade Runner 2099', en la nueva serie que se estrena este miércoles, pocos están a gusto en su piel. Por Alicia García de Francisco (Texto) (Foto)

ITALIA PINOCHO | Collodi (Italia).- El padre de Pinocho cumpliría este martes 200 años. Y no, no es el carpintero Geppetto, sino Carlo Collodi, el escritor italiano que regaló al mundo una de las figuras más universales de la literatura infantil, concebida originalmente no como el cuento amable que popularizó Disney, sino como una cruda radiografía social de la Italia rural del siglo XIX. Por Claudia Sacristán (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

EEUU ABORTO | Austin (EE.UU.) - En Texas, uno de los estados de EE.UU. con las restricciones al aborto más severas, tres de cada cuatro muertes relacionadas con el embarazo registradas en 2024 pudieron evitarse, mientras que las mujeres negras no hispanas tuvieron una tasa de mortalidad 2,4 veces mayor que las mujeres blancas no hispanas, según el último informe del comité estatal, unas desigualdades que Yaneth Flores, responsable de incidencia política de la ONG Avow, define como "violencia política y racismo". (Texto) (Vídeo)

LOVE OF LESBIAN | Ciudad de México - La banda española Love of Lesbian habla con EFE sobre su presentación en México, el país en Latinoamérica donde ha tenido el mismo éxito que en España, y de su parón indefinido tras 25 años de trayectoria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

YEMEN CONFLICTO (Entrevista) | El Cairo - Prestar la ayuda humanitaria necesaria en las zonas del Yemen controladas por los rebeldes hutíes, donde vive alrededor del 75 % de la población, se ha convertido en un reto desde la reanudación de la guerra por las trabas de acceso, las limitaciones a las que están sometidas las ONG y la escasez de suministros, denuncia en una entrevista a EFE el representante de Unicef para el país, Akhil Iyer. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00h GMT.- Sao Paulo.- BRASIL ANIMALES.- Presentan el primer ejemplar de guacamayo de Spix, especie en estado de extinción, nacido en cautiverio en Brasil. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h GMT.- Lima.- PERÚ UNIVERSIDADES.- La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más antigua de América, realiza una marcha contra el Gobierno y el Congreso de Perú para demandar un incremento del presupuesto estatal para universidades públicas. Ciudad Universitaria (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

15:00h GMT.- Naciones Unidas.- ONU IA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre el impacto de las tecnologías emergentes en la paz y la seguridad internacionales, en una sesión que abordará los desafíos que plantean avances como la inteligencia artificial, los sistemas autónomos, los drones y las nuevas capacidades cibernéticas en los conflictos y la seguridad internacional.

15:00h GMT.- La Habana.- CUBA INVERSIONES.- Cuba celebra la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2026), en formato virtual debido a la profunda crisis económica que atraviesa la isla y justo después de la aprobación de medidas de transformación económica y social destinadas a impulsar al sector privado y atraer capital foráneo, convirtiendo la cita de tres días en un termómetro clave para comprobar si finalmente comienza a moverse la liberalización económica en el país. (Texto)

17:00h GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL PETRÓLEO.- La petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, detalla en rueda de prensa su plan de negocios para el próximo quinquenio (2027-2031), con valores de las inversiones en exploración y en renovables. (Texto)

19:00h GMT.- Buenos Aires.- ARGENTINA ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina da a conocer los datos mensuales sobre la actividad económica correspondientes a septiembre, luego de que en agosto se registrara un avance de apenas el 0,1 % en comparación con julio último. (Texto)

19:00h GMT.- Washington.- EEUU ACCIÓN DE GRACIAS.- El presidente de Estados Unidos y la primera dama, Donald y Melania Trump, participan en la tradicional ceremonia para indultar dos pavos antes de la cena de Acción de Gracias (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h GMT.- Quito.- ECUADOR UE.- La Unión Europea en Ecuador lanza ECO.SOS. – Ecosistemas Sostenibles, un programa de alcance nacional que contará con una inversión de USD 2,4 millones para fortalecer la prevención y respuesta frente a los incendios forestales, así como la restauración de áreas degradadas, desde el páramo hasta la Amazonía Auditorio principal del IAEN. Av. Amazonas N37-271 y Villalengua (Texto)

Naciones Unidas - ONU VIOLENCIA MACHISTA - La ONU celebra en su sede de Nueva York un acto de alto nivel para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, y lanzar los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, con la participación de la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous, y activistas por los derechos de las mujeres y contra la violencia sexual. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ottawa.- CANADÁ CATAR.- La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, y el primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, presiden en Ottawa la primera edición del Diálogo Estratégico Canadá-Catar, centrado en reforzar la cooperación política, económica y de seguridad.

Quito - ECUADOR FEMINICIDIOS - La búsqueda de justicia por sus hijas asesinadas llevó a cinco mujeres a organizarse y convertir su dolor en una lucha colectiva que hoy reúne a más de 50 integrantes en Madres Coraje, una fundación que acompaña a otras familias para combatir la impunidad de los feminicidios en Ecuador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima - PERÚ ELECCIONES - El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclama en una audiencia pública los resultados de las elecciones a la alcaldía de Lima, ganadas por el partido ultraderechista Renovación Popular, cuyo líder, el exalcalde y excandidato presidencial Rafael López Aliaga, quedó impedido de volver a ejercer el cargo al tratarse de una reelección encubierta, prohibida por la Constitución. (Texto)

Asunción - PARAGUAY BRASIL - Los cancilleres de Paraguay, Rubén Ramírez, y de Brasil, Mauro Vieira, se reúnen en Asunción para analizar la agenda común antes de la anunciada visita del presidente Pedro Alliana a su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Instituto Nacional de Geografía y Estadística de México publica el dato de la tasa de inflación de la primera quincena de noviembre, después de que se ubicase en el 3,75% anual en octubre. (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ MIGRACIÓN - Este martes se inaugura en Panamá el 'Congreso de Movilidad Humana con Enfoque de Derechos', enmarcado en el proyecto de fortalecimiento de capacidades para la gestión de políticas migratorias con enfoque de derechos humanos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA POLONIA -.- El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, realiza una visita oficial a Argentina y lo recibe el mandatario Javier Milei junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, en la Casa Rosada. (Texto) (Foto)

San Juan.- MISS UNIVERSO.- La gala final de Miss Universo reúne en Puerto Rico a las candidatas de distintos países en una edición especial que conmemora los 75 años de historia del certamen de belleza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:00h GMT.- Roma.- PAPA FRANCISCO.- El diario personal en el que Francisco fue escribiendo pensamientos, confidencias y reflexiones se publica desde hoy en todo el mundo con la reflexión del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, uno de los colaboradores más estrechos de Jorge Mario Bergoglio. (Texto)

07:35h GMT.- Berlín.- ALEMANIA INDUSTRIA.- La ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche, el presidente de la Federación de Industrias Alemanas (BDI), Peter Leibinger, y el vicepresidente segundo del sindicato IG Metall, Jürgen Kerner, harán declaraciones antes de participar en una conferencia sobre las oportunidades y los retos actuales de la industria.

08:00h GMT.- Ginebra.- MINAS ANTIPERSONA.- La Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona publica su informe anual sobre la situación de este armamento y el número de víctimas que causó en 2025. (Texto)

08:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA EXTERIORES.- El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, y la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, participan en el foto sobre política exterior de la Fundación Körber.

08:00h GMT.- Estrasburgo.- UE HUNGRÍA.- El Parlamento Europeo debate con el Consejo y la Comisión sobre la situación del Estado de derecho en Hungría tras la salida del ex primer ministro Viktor Orbán. (Texto)

08:00h GMT.- Berlín.- ALEMANIA PRESUPUESTO.- El ministro de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil, presenta en el pleno de la Cámara Baja el proyecto presupuestario del Estado para 2027. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h GMT.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

09:00h GMT.- París.- ESPAÑA FRANCIA TURISMO.- Coloquio sobre los retos del turismo con responsables del sector en España y Francia, organizado por la Oficina Española de Turismo en París.

09:30h GMT.- París.- TEDH BIELORRUSIA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre las demandas de tres grupos de migrantes, afganos, kurdos iraquíes y cubanos, que fueron objeto de expulsiones desde Polonia, Letonia y Lituania, respectivamente, cuando trataron de entrar de forma irregular desde Bielorrusia, a la que esos países acusaban de utilizar precisamente los migrantes como instrumento de presión diplomática.

10:30h GMT.- Lisboa.- PORTUGAL PROTESTAS.- La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) convoca una concentración ante el Parlamento portugués para reclamar mejoras de los salarios y las pensiones, medidas contra el aumento del coste de vida y el refuerzo de los servicios públicos. (Texto) (Vídeo)

11:00h GMT.- Ginebra.- SIDA EVOLUCIÓN.- El organismo de la ONU para la lucha contra el sida (UNAIDS) difunde su informe anual sobre la evolución de esta enfermedad y el acceso desigual a los tratamientos que han salvado millones de vidas. (Texto)

11:00h GMT.- Estrasburgo.- UE MEDITERRÁNEO.- El Parlamento Europeo vota un informe de iniciativa propia sobre el plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental (Texto)

11:00h GMT.- Bruselas.- BÉLGICA ARTE.- Presentación a la prensa del nuevo museo Kanal-Centre Pompidou, que abrirá al público el sábado 28 de noviembre en las antiguas instalaciones de Citroën, un espacio de 40.000 metros cuadrados reconvertido como espacio artístico. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h GMT.- Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Presentación del Barómetro de la empresa española en el Reino Unido, en su edición de 2026, donde se detalla la marcha de las principales compañías españolas con inversiones en territorio británico. Embajada española. (Texto)

16:00h GMT.- Estrasburgo.- ISRAEL PALESTINA.- El Parlamento Europeo debate el impacto de las restricciones en la entrada de ayuda humanitaria en Gaza tras las inundaciones (Texto)

Roma.- ITALIA BANCA.- Se abre el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) de Intesa Sanpaolo, el mayor banco de Italia, sobre Monte Paschi di Siena (MPS) (Texto)

Tirana.- ALBANIA PROTESTAS.- Protesta contra el Gobierno albanés del socialista Edi Rama. (Texto)

Moscú.- RUSIA BIELORRUSIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, se reúne con su homólogo de Bielorrusia, Maxim Rizhenkov (Foto)

Fráncfort.- VOLKSWAGEN CONVENIO.- El grupo automovilístico Volkswagen (VW) inicia este martes las negociaciones con IG Metall, después de haber pedido a ese sindicato congelación salarial en 2027 y en 2028, la eliminación de pagos extraordinarios, así como una mayor flexibilidad en la jornada laboral en Alemania.

Estrasburgo.- UE ECONOMÍA.- La Comisión Europea presenta su Paquete de Otoño, donde marca los principales retos de los estados miembros para el próximo año y evalúa sus borradores de presupuesto y compromisos de disciplina fiscal. (Texto)

Bruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes Automovilísticos (ACEA) publica los datos mensuales de venta de coches en la UE.

Oriente Medio

10:00h GMT.- Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Un tribunal de Jerusalén celebra una vista para decidir sobre la detención administrativa durante seis meses y sin cargos del estudiante palestino Mahdi Tunsi, de 26 años, tras aplazar la decisión en una audiencia anterior. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Teherán.- IRÁN ENERGÍA.- Irán se enfrenta a un invierno con un déficit energético crónico agravado por los ataques de Estados Unidos e Israel contra instalaciones de energía, lo que ha llevado a las autoridades a advertir a la población de cortes de electricidad y gas en los hogares y la industria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- KENIA REFINERÍA.- Audiencia judicial en el caso presentado por más de 130 residentes de Lamu (norte de Kenia) que alegan que la refinería de petróleo multimillonaria que está construyendo en ese condado el magnate nigeriano Aliko Dangote, con el beneplácito del Gobierno keniano, ocupa sus tierras ancestrales y que no han sido compensados adecuadamente.

Acra.- ÁFRICA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se reúne con su homólogo de Ghana, John Dramani Mahama, en la segunda parada de una gira africana que empezó el día 22 en Costa de Mafil y que seguirá en Kenia y durará hasta el próximo jueves. (Texto)

Asia

Tokio.- EEUU CPI.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne este martes en Tokio con la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), Tomoko Akane, su primer encuentro tras las sanciones de Estados Unidos a la jurista japonesa. (Texto) (Foto)

Bangkok.- AUSTRALIA SINGAPUR.- El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, se reúne en Camberra con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese, en medio de una visita con la que la próspera ciudad-Estado busca nuevas oportunidades de negocio.

Pekín.- CHINA SUIZA.- El ministro suizo de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, finaliza una visita a China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, tras la reciente actualización de su acuerdo de libre comercio.

Tokio.- JAPÓN ISLAS MARSHALL.- La presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine, inicia una visita a Japón hasta el 27 de noviembre, en la que será recibida por los emperadores del país asiático y se reunirá con la primera ministra, Sanae Takaichi, para reforzar las relaciones bilateralesRedacción EFE Internacional

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