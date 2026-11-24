Guardar

Taipéi, 24 nov (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex, abrió la sesión de este martes con una subida del 9 %, después de que la firma estadounidense Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de su romance extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino.

El índice, que cuenta con un fuerte componente tecnológico, avanzaba un 9,04 % a las 10:00 hora local (02:00 GMT), hasta los 40.141,4 puntos, después de acumular una caída del 17,5 % la semana pasada.

PUBLICIDAD

Las firmas tecnológicas registraban aumentos generalizados a esa hora: TSMC, MediaTek, Foxconn, Delta Electronics y ASE Technology subían cerca de un 10 %, el máximo diario permitido en el parqué taiwanés. EFE