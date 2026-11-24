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Quito, 23 nov (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) inició este lunes el despliegue de una misión de veintiséis especialistas y observadores en Ecuador para supervisar las elecciones locales que se celebrarán el próximo domingo.

La misión, encabezada por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, analizará aspectos clave del proceso electoral, como la organización y tecnología electoral, la justicia electoral, el financiamiento político, las campañas y redes sociales, la participación política y la violencia electoral, según informó este lunes la OEA.

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Durante su estancia en el país andino los observadores mantendrán reuniones con autoridades electorales, representantes de organizaciones políticas, candidatos y otros actores involucrados en los comicios para recopilar información sobre el desarrollo del proceso.

El día de las elecciones, los integrantes de la misión visitarán centros de votación de distintas localidades del país para observar la jornada, desde la instalación de las juntas receptoras del voto, hasta el cierre de los recintos y el escrutinio.

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Una vez concluidos los comicios, la misión presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones para contribuir al fortalecimiento de futuros procesos electorales en Ecuador.

Esta será la trigésimo primera ocasión en que la OEA despliega una misión de observación electoral en el país andino y contará con el apoyo financiero de Brasil, Paraguay y Estados Unidos.

En las elecciones del 29 de noviembre también se votará para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo encargado de designar a las principales autoridades de control del Estado.

Antes de su inicio, la campaña electoral ya estuvo marcada por la violencia que azota al país en los últimos años, debido al asesinato de dos candidatos en un municipio fronterizo con Perú, y cuyo crimen ya fue rechazado por la misión electoral de la OEA.

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La campaña electoral, que se desarrolla en medio de los estragos del fenómeno de El Niño en algunas zonas, termina el próximo jueves. EFE