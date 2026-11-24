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Brasilia, 23 nov (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este lunes el paquete de ajuste fiscal propuesto por el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para 2027, con el que busca enviar al mercado financiero una señal de compromiso con el control del gasto.

El conjunto de medidas, que ya había recibido el visto bueno del Senado la semana pasada, puede generar un impacto de 50.000 millones de reales (unos 8.500 millones de dólares o 7.700 millones de euros) en las cuentas públicas, según las proyecciones del Gobierno.

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Una de las principales disposiciones del proyecto, que contó con 353 votos a favor de los 513 diputados, permite al equipo económico limitar el crecimiento anual del gasto público al 2 % por encima de la inflación, reduciendo el techo actual del 2,5 %.

Otros puntos destacados son los recortes del 10 % en los beneficios tributarios concedidos a diversos sectores económicos y la limitación de créditos otorgados a las empresas, con el objetivo de ampliar la recaudación del Gobierno sin elevar las tasas impositivas.

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La votación tuvo lugar en una sesión extraordinaria este lunes, jornada en la que los diputados no suelen votar, tras una decisión del presidente de la Cámara Baja, Hugo Motta, quien realizó una maniobra reglamentaria para acelerar el trámite de la iniciativa.

La oposición criticó el paquete de medidas alegando que supondrá una carga para las empresas, así como para los estados y municipios, que sufrirán recortes en su recaudación.

El Partido Liberal (PL), formación a la que pertenece la familia Bolsonaro, orientó a su bancada a votar en contra del proyecto.

La iniciativa también enfrentó resistencias en sectores de la izquierda afines al propio Ejecutivo, que se pronunciaron en contra de la reducción del marco fiscal y propusieron enmiendas.

El Gobierno había manifestado urgencia por aprobar la materia antes de este martes, fecha en la que presentará un informe de planificación presupuestaria para el próximo año.

De acuerdo con el diputado José Guimarães, de la misma formación de Lula, el proyecto debía votarse hoy para evitar el cálculo de "un bloqueo presupuestario mucho mayor" al previsto.

Pese a las presiones de sectores económicos para aplicar mayores recortes, el presidente Lula reafirmó este sábado que no sacrificará "bajo ninguna hipótesis" el presupuesto destinado a los programas sociales ya vigentes o anunciados durante su campaña a la reelección.

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En el ámbito legislativo, el Gobierno también trabaja a contrarreloj para destrabar antes de fin de año otras propuestas económicas consideradas prioritarias, como las leyes presupuestarias para 2027, que podrán votarse hasta el 17 de diciembre.EFE