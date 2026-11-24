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Nueva York, 23 nov (EFE).- El actor argentino Leonardo Sbaraglia opinó este lunes en la alfombra roja de los premios Emmy Internacionales, en Nueva York, que parte del éxito de la serie 'Menem', que protagoniza, reside en su enfoque de la política desde el humor y la ironía: "Pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia", aseguró.

Sbaraglia acompañó a los creadores de la serie y productores ejecutivos, Ariel Winograd (director) y Mariano Varela (productor), que aspiraban al galardón a mejor serie dramática frente a producciones de Francia, Reino Unido y la India. El actor expresó su emoción por el proyecto, que ya trabaja en la grabación de su segunda temporada.

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"Wino, como director, logró darle a la política y a estos personajes de la política una mirada con mucha perspectiva, con muchísimo humor y con mucha ironía. Y también pudimos reírnos un poco de nuestra propia historia y de nuestros propios manierismos", dijo Sbaraglia sobre la serie, centrada en el polémico expresidente argentino.

El ganador del Goya por 'Intacto' se deshizo en elogios hacia el "equipo maravilloso" de 'Menem', señaló que están "recogiendo premios por todo el mundo" y apostilló: "Realmente creo que pocas veces en mi vida estuve tan orgulloso, así que felices también de estar pudiendo disfrutar".

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Sobre las claves del éxito internacional de la serie, Varela señaló que "a veces lo importante son las buenas historias, independientemente de dónde se generan", porque tienen la "capacidad de viajar, de ser comprendidas y de ser entretenidas para todo el mundo".

En este caso, además, subrayó el trabajo de investigación que hay detrás de la producción, que contribuye a ofrecer una "mirada muy independiente de la política".

"Lo interesante es que los votantes no tenían idea de la historia ni de quién era la persona (Menem). Entonces, creo que hay un valor más fuerte aún, porque vieron la historia de una persona que quiere ser presidente", señaló Winograd.

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"Claro, y que tiene una gran determinación desde muy joven. El tipo, desde muy joven, estando preso en la dictadura militar, en el año 76, decía que iba a volver a ser gobernador de La Rioja y que iba a ser presidente de la Argentina", intercaló Sbaraglia, para quien el papel supuso un "desafío" y un "gran crecimiento". EFE

(foto)(video)