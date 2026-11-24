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Tapachula (México), 23 nov (EFE).- Una nueva caravana de migrantes centroamericanos denominada 'Dios con Nosotros Unión y Esperanza', salió este lunes de la ciudad de Tapachula, en Chiapas (sur de México), la cuarta proveniente de Honduras que busca ir a la Ciudad de México.

Las personas son originarias de Honduras en su mayoría, y de otros países como El Salvador, Guatemala, Haití y Ecuador, quienes ingresaron provenientes de Guatemala y cruzaron el puente Rodolfo Robles la madrugada del pasado viernes para internarse en territorio mexicano.

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Esta movilización representa un nuevo desafío para las autoridades mexicanas quienes han ofrecido empleos temporales a los migrantes, pero muchos desistieron porque les argumentaron que empezarían en los próximos días.

Porfirio Ortiz, migrante de Honduras, declaró a EFE que su intención es seguir en la caravana de migrantes junto a grupos familiares en busca de llegar a Monterrey, estado de Nuevo León (norte de México), donde podrán trabajar y seguir avanzando al norte.

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"Queremos llegar a Estados Unidos, pero queremos... esperar un tiempo para que salga (el presidente estadounidense) Donald Trump. Yo le voy a decir una cosa, nosotros venimos juntos y es mejor seguir la caravana para arriba", afirmó.

A Ortiz le motiva seguir caminando, sostener económicamente a su familia y la idea de que puedan adquirir permisos en su tránsito antes de salir de Chiapas, compartió.

Otro de los migrantes hondureños, Marvin García, quien es un artista de rap, consideró que su único objetivo es avanzar a ciudades como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México para poder trabajar.

García agradeció a las autoridades de Chiapas por todas las facilidades que brindaron a los miembros de la caravana, pero dijo que su sueño es poder tener un mejor futuro y obtener documentos en algún punto de México.

"Nos vamos buscando un objetivo mejor por lo que venimos, el objetivo es Estados Unidos, por ahí cualquier ciudad importante como Monterrey, Reynosa, el DF (Ciudad de México) o Tijuana", indicó.

Por su parte, Jorge Rodríguez, también de Honduras, comentó que viajar en caravana es difícil, pero a la vez, es una esperanza para darle una mejor calidad de vida a su familia.

"Nos coordinamos antes de despedirnos pidiéndole al señor. Aquí no hay líderes, aquí nos reunimos y todos opinamos, el líder que lleva esta caravana y es el emblema, es Cristo con nosotros y si el con nosotros quién contra nosotros", señaló.

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Un grupo de migrantes que había aceptado empleos dejó los albergues de Tapachula y se unió a la caravana de migrantes debido a que no empezaron los trabajos este lunes como se los habían prometido las autoridades de Chiapas.

La caravana de migrantes conformada por cientos de personas, tomó la tarde-noche la carretera federal 200 acompañada por elementos de la policía municipal y su primer punto de descanso será el municipio de Huehuetán, ubicado a unos 18 kilómetros de Tapachual.

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La movilización se suma a otras caravanas que han partido en los últimos meses desde el sur de México, donde miles de migrantes, principalmente centroamericanos, permanecen varados mientras intentan avanzar hacia Estados Unidos o regularizar su situación en el país.

En noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con duplicar los aranceles a México si no frenaba el avance de las caravanas.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum sostiene que ninguna ha llegado a la frontera estadounidense desde enero de 2025 y ha ofrecido alternativas de empleo temporal, regularización o retorno a los migrantes. EFE

(foto)(video)