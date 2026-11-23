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Ciudad de México, 23 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que en la investigación por corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ubicados 40 domicilios, y que no solo existe una denuncia contra Guadalupe Taddei, la exconsejera presidenta del Instituto.

Avisó que cuenta con 15 investigaciones abiertas por el escándalo de corrupción en el INE, que involucran a Taddei y al contratista Alfredo Hernández, de quienes dijo están en México pero todavía no están siendo buscados.

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"Tuvimos una diligencia ministerial en el INE para obtener documentación que estaba en poder del órgano electoral, pero al haber una investigación paralela de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) -de la Secretaría de Hacienda-, se les dificultaba entregar la documentación en original", informó en conferencia la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

"Les puedo comentar que tenemos ubicados alrededor de 40 domicilios, ya haremos las acciones ministeriales que se requieran, nuestros peritos están trabajando en la revisión de la documentación para dar una decisión, una conclusión en un plazo no muy largo", añadió.

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El pasado 4 de noviembre, la UIF informó que bloqueó a 40 personas y empresas vinculadas con proveedores electorales tras detectar operaciones financieras de riesgo, en medio de una controversia por presuntas irregularidades en contratos del organismo electoral del país.

El bloqueo ocurre en medio de una polémica por presuntas irregularidades en contratos con proveedores en el INE, que derivó en la renuncia de Taddei, el pasado 26 de octubre.

Cinco días después, la ASF, órgano que fiscaliza el uso de dinero público, confirmó distintas irregularidades en contrataciones públicas durante varios años dentro del INE, algo que, dijo, investigará con la colaboración de "informantes".

De acuerdo con las versiones periodísticas publicadas, una red integrada por al menos siete proveedores del INE habrían simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.

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Godoy asistió a la Cámara de Diputados para comparecer de manera privada ante la Junta de Coordinación Política y luego ofreció una conferencia de prensa con distintos temas, entre ellos el escándalo de corrupción en el INE.

"No es solamente una denuncia en contra de Guadalupe Taddei, es una denuncia en general, que estamos viendo quiénes podrían ser responsables, y si existe algún tema que pueda tipificarse algún delito", explicó la fiscal.

También dijo que las denuncias presentadas son recientes y se avanza en la investigación pero "no es un tema en el que la FGR pueda llegar a conclusiones, de judicializar, solamente en base a dichos o rumores".

La crisis en el órgano electoral llega en el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos. EFE

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