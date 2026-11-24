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Río de Janeiro, 23 nov (EFE).- La estatal brasileña Petrobras anunció este lunes la adquisición del 42 % de la productora de etanol de maíz Neomille, subsidiaria del Grupo Cerradinho, por 2.800 millones de reales (unos 530 millones de dólares), en una nueva apuesta por los combustibles renovables y la diversificación de sus negocios.

La participación de Petrobras incluye dos plantas industriales ubicadas en los estados de Goiás y Mato Grosso do Sul, con una capacidad conjunta de producción de 800 millones de litros de etanol al año, ampliable hasta 1.500 millones de litros.

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Según el comunicado de la estatal, el acuerdo contempla además la participación activa de la petrolera en la gestión de Neomille y abre oportunidades de integración comercial con el Grupo Cerradinho en actividades relacionadas con el etanol, el aceite técnico de maíz, el diésel, la urea y el azufre.

La operación materializa una de las estrategias del nuevo plan de negocios de Petrobras para el quinquenio 2027-2031, anunciado este lunes, que prevé combinar la expansión de sus actividades tradicionales de petróleo y gas con inversiones en combustibles de bajas emisiones de carbono.

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Con esta operación, Petrobras amplía su presencia en el mercado brasileño de biocombustibles, en línea con su estrategia de diversificación energética y de desarrollo de alternativas al petróleo. EFE