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La defensa del expresidente de Paraguay Santiago Peña ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Asunción con el objetivo de anular la resolución del Senado que lo destituyó de la Jefatura de Estado el pasado 6 de noviembre mediante un juicio político, alegando graves violaciones al debido proceso y falta de sustento probatorio.

Según ha informado el diario paraguayo 'ABC Color', el recurso promovido por el abogado Ricardo Preda impugna la Resolución número 3 de la Cámara de Senadores --notificada el 9 de noviembre--, mediante la cual el Legislativo declaró culpable al mandatario y ordenó su apartamiento del cargo por unanimidad.

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Su salida del poder sucedió en el marco de la caída de Ueno Bank, una entidad financiera vinculada a exsocios comerciales del mandatario que colapsó y fue intervenida por el Banco Central del país latinoamericano tras una caída de la solvencia por debajo de mínimos y, por lo tanto, su incapacidad para proteger los depósitos de millones de sus clientes.

En el escrito, la representación legal sostiene que el proceso parlamentario vulneró los artículos 16, 17 y 256 de la Constitución paraguaya, relativos al derecho a la defensa, las garantías del debido proceso y la forma de los juicios, reclamando por ello la nulidad absoluta y la falta de valor legal de la destitución.

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En concreto, la defensa denuncia la extrema brevedad de los plazos concedidos para articular sus descargos, recordando que tras aprobarse el libelo acusatorio en la Cámara de Diputados el 5 de noviembre y constituirse el Senado en tribunal esa misma noche, el expediente de más de 300 folios fue entregado a los letrados a las 22.15 horas (hora local), fijándose la audiencia para las 10.00 horas (hora local) de la mañana siguiente. Pese a solicitar una prórroga de 72 horas para analizar la documentación más allá de ese margen nocturno de doce horas, la petición fue rechazada por la Cámara Alta.

Asimismo, el recurso sostiene que durante el juicio político se admitieron pruebas ilícitas --como grabaciones sin trazabilidad, publicaciones periodísticas y facturas de terceros ajenas a las funciones presidenciales-- y critica que la resolución parlamentaria carece de fundamentación jurídica, respondiendo a apreciaciones políticas".

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Esta iniciativa judicial cuenta con el precedente ocurrido en 2012, cuando el Tribunal Supremo de Justicia rechazó una acción de inconstitucionalidad similar interpuesta por el entonces expresidente Fernando Lugo tras su remoción en un juicio político, al considerar la Corte que este procedimiento parlamentario constituye "una cuestión no justiciable".