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Tokio, 24 nov (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, subía un 3,96 % en la apertura de la sesión de este martes, después de que la firma estadounidense Nvidia restituyera a su presidente y director ejecutivo, Jensen Huang, tras el escándalo de su romance extramatrimonial con una presunta espía del Gobierno chino.

Transcurrida la primera media hora de negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba 2.242,2 puntos, hasta los 58.678,85 enteros.

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El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, ganaba un 2,43 %, o 89,41 puntos, hasta las 3.763,63 unidades. EFE