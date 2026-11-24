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El centrocampista del FC Barcelona Frenkie de Jong ha afirmado este martes que el conjunto azulgrana afronta la presente edición de la Liga de Campeones con la máxima ambición y la obligación de pelear por el título, aunque ha situado al Paris Saint-Germain un peldaño por encima en las apuestas tras haberles derrotado ya esta campaña, además de reconocer que el equipo echará en falta el desequilibrio de Lamine Yamal ante el Sabah.

"Yo creo que los últimos años estamos compitiendo bien en Champions y cada año tenemos la exigencia de ganarla. Este no será diferente; es verdad que tenemos más experiencia. Es el objetivo, pero si no la ganamos, no podemos hablar de que sea mala temporada. Tenemos la confianza de que podemos competirla. Para mí el PSG es el favorito y también nos ganaron esta temporada. Hay que mejorar y ya veremos a final de temporada", ha declarado el internacional neerlandés en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles.

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En relación con la baja de Lamine Yamal, que no viaja por precaución, el futbolista culé ha asumido el impacto que supone perder a una pieza determinante en el ataque, pero ha reivindicado el fondo de armario del vestuario. "Si un jugador como Lamine no está, se va a notar siempre. Es un futbolista que genera mucho él solo, con un talento increíble. Cuando un jugador así falta se le va a extrañar seguro. Pero tenemos una plantilla con mucho talento y debemos ser capaces de ganar sin él", ha subrayado.

Por otro lado, De Jong ha analizado su estado de forma tras superar su lesión de verano, su reciente adaptación al puesto de defensa central y la competencia en la medular tras la incorporación de Rodri. "Tuve la lesión y ahora he vuelto y tengo mucha confianza en mí mismo", ha asegurado.

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"Ya veremos cómo irá todo, pero claro que quiero ser titular como siempre. Me considero mediocampista y todo el mundo sabe que juego ahí, pero si el equipo o el míster lo necesita siempre lo haré. En algún entreno Flick me había puesto ahí para ver qué tal. Contra el Alavés creo que él pensaba que me necesitaba de central y ahí empezó todo", ha explicado.

Finalmente, el jugador barcelonista ha restado trascendencia al inicio de partido ante el Villarreal, cuando encajaron dos tantos en los primeros siete minutos, y ha abogado por mantener la concentración desde el pitido inicial frente al cuadro azerbaiyano. "No pienso que sea un problema arrancar mal los partidos. Estábamos perdiendo 0-2 en el minuto 7 y el primero es un fallo técnico que acaba con golazo del Villarreal y el segundo es parecido. Generamos mucho y ellos no. Es importante empezar bien todos los partidos. El Sabah juega bastante bien y nosotros tenemos que estar bien para ganarles", ha sentenciado.

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