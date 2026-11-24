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Bogotá, 24 nov (EFE).- Bogotá registró 18 feminicidios entre enero y octubre de 2026, tres más que en el mismo periodo del año anterior, y las denuncias por violencia intrafamiliar con mujeres víctimas aumentaron un 16 %, hasta las 30.719, informó este martes la Secretaría Distrital de la Mujer.

Los datos -recogidos por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá y divulgadas en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este miércoles- muestran que entre enero y septiembre se registraron 30.719 denuncias por violencia intrafamiliar con víctima mujer, frente a las 26.561 del mismo periodo de 2025.

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Durante un acto celebrado este martes en el sector del Bronx, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, defendió la continuidad de las políticas públicas dirigidas a las mujeres y reconoció que asumió el cargo hace tres años con la responsabilidad de mantener los avances de la anterior Administración, encabezada por Claudia López.

"Yo era muy consciente de que llegaba a la Alcaldía con un reto particular, porque la que estaba antes que yo era una mujer que había logrado un hito histórico", afirmó el mandatario, quien agregó que su responsabilidad era conseguir que esos esfuerzos "tuvieran continuidad y se fortalecieran".

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El alcalde señaló que Bogotá ha acumulado más de nueve millones de atenciones a mujeres en seis años, de las cuales 5,6 millones se han producido durante su Administración, y reconoció la necesidad de asumir que la ciudad forma parte de una sociedad machista.

Por su parte, la secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, definió el 25N como una jornada de "memoria, resistencia, valentía y esperanza" y reivindicó el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en sus hogares, en el transporte público y en los espacios de la ciudad.

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Con motivo de la conmemoración, Bogotá pondrá en marcha la décima Ruta Integral de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, un protocolo informativo para que las personas conozcan el procedimiento para pedir ayuda y denunciar.

La jornada también incluyó la graduación de 200 mujeres que participaron en procesos de formación para fortalecer su autonomía económica.

Durante el acto, la secretaria destacó la importancia de que las mujeres puedan recuperar tiempo para su educación y sus proyectos personales, después de que históricamente hayan asumido gran parte de las tareas de cuidado. EFE

(foto)(video)