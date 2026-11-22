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Victoria Calvo

París, 22 nov (EFE).- André Malraux, escritor comprometido y ministro de cultura francés, murió "con una herida por la derrota del bando republicano" en la Guerra Civil española (1936-39), según relata en una entrevista con EFE su nieta, Céline Malraux, en la víspera del cincuenta aniversario de su muerte y los treinta años desde su entrada al Panteón de París.

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"Toda la Guerra Civil española ocupó la mente de Malraux", destacó su nieta, presidenta de la Comisión nacional por el 50 aniversario de la muerte del intelectual francés, una efeméride que Francia celebra con más de 150 proyectos durante 2026 tanto en Francia como en el exterior para "recordar a las nuevas generaciones todo lo que él hizo por ellas".

Esos tres años de guerra fueron claves para el escritor. A nivel profesional, Malraux volcó sus vivencias en su libro 'La esperanza' y la película 'Sierra de Teruel', que este mismo 2026 fue presentada en el Festival de Cannes en su versión original dentro de la selección de Cannes Classics.

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"De España va a recordar muchas cosas que son realmente fundamentales para él. Por ejemplo, las nociones de camaradería y fraternidad, que fueron realmente grandes hilos conductores de su vida", añade Céline Malraux.

Sin embargo, la derrota del bando republicano "fue una herida" que no consiguió sanar ya que cuando murió, Franco todavía seguía en el poder y "él no podía pensar en España si era la España de Franco", relata su nieta.

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Pese a ello, para André Malraux, "España no era tan solo la guerra, sino una reflexión sobre sus artistas", afirma Céline, quien cita a Goya, pintor a quien el escritor le dedicó el ensayo 'Saturne' (Saturno).

Autor también de novelas conocidas como 'La esperanza', inspirada en la Guerra Civil española, o 'La condición humana' galardonada con el premio Goncourt, Malraux fue un personaje reconocido en los ámbitos de la cultura y la política francesas durante la segunda mitad del siglo XX.

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"Fue uno de esos pocos grandes intelectuales de ser a su vez un hombre de acción", cuenta su nieta en la víspera de la gran conmemoración que tendrá lugar en el Panteón de París, donde pronunció su célebre discurso en el homenaje que llevó a Jean Moulin a este templo de hombres y mujeres ilustres, y es ahora el lugar donde ambos descansan juntos.

Su huella y legado "a veces muy visible y otras muy invisible", se deja ver en las ciudades francesas en las que intervino para proteger el patrimonio y la belleza de sus edificios, haciendo que "el atractivo turístico de Francia se haya multiplicado por diez gracias a un política de conservación de los centros urbanos", añade su nieta.

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Además, hace referencia a su legado más abstracto con el concepto de "museo imaginario" que muchos directores de centros museísticos emplean a día de hoy para crear un diálogo entre las obras "que trasciende los conceptos de tiempo y geografía".

Sin embargo, su figura no se enmarca solamente en Francia, sino que su influencia y su compromiso llega más allá de las fronteras. Desde el comienzo de su trayectoria, cuenta su nieta, puso en marcha un diálogo intercultural y tendió puentes entre todos los continentes.

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A día de hoy, más de 25 países rinden homenaje a Malraux a través de coloquios, exposiciones, encuentros, reediciones y nuevas traducciones, explica Céline Malraux. Un ejemplo fue el coloquio 'Los compromisos de Malraux' en la Maison Française de la Universidad de Nueva York que tuvo lugar en octubre.

Cincuenta años después de su muerte, Céline Malraux cuenta cómo su abuelo en una actualidad crispada "sería un portavoz de la lucha contra los populismos y por una intervención política que nos permitiera finalmente volver a los valores que nos unen".

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Más allá de la conmemoración en el Panteón de París, el museo MuMa Le Havre, inaugurado por el propio Malraux en 1961, le rinde homenaje desde el próximo 28 de noviembre, con tres eventos que incluyen una reorganización completa de sus colecciones, una exposición temporal y una obra inédita.

Al sur del país, la Fundación Vincent Van Gogh de Arles presenta a partir de este domingo una exposición alrededor del concepto de "museo imaginario" de Malraux, mientras que la Fundación Maeght abre el 5 de diciembre la muestra 'André Malraux - L’art et l’amitié' (André Malraux - El arte y la amistad).EFE

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(foto)