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Berlín, 21 nov (EFE).- Las labores de extinción del incendio que afecta al barco ruso Sparta II, atacado el sábado por drones ucranianos, según Moscú y Helsinki, continuaban este domingo en aguas del golfo de Finlandia, informó la Guardia Fronteriza del país nórdico.

"Las operaciones de rescate en el buque de carga 'Sparta II' continúan", indicó en un comunicado el servicio fronterizo finlandés, que dirige los medios de rescate desplazados al lugar de los hechos, incluidos recursos proporcionados por Estonia y Rusia.

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"En las labores de extinción, es imprescindible mantener la estabilidad del buque, concretamente, al utilizar agua, se presta especial atención para garantizar que el buque no pierda estabilidad ni se hunda debido a la acumulación de agua en el casco", señaló la Guardia Fronteriza de Finlandia.

La autoridad fronteriza finlandesa informó también de que no tiene constancia, "por el momento, de ningún peligro para el tráfico marítimo de la zona".

Paralelamente, la Guardia Fronteriza señaló que continúa la investigación sobre la violación del espacio aéreo territorial por parte de un helicóptero ruso.

El sábado, el Sparta II quedó anclado en aguas del golfo de Finlandia después de que fuera atacado por drones, que causaron un incendio a bordo.

Además, se produjo una presunta violación del espacio aéreo de Finlandia a cargo de un helicóptero ruso, un incidente vinculado al ataque contra el barco, informó el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen. EFE