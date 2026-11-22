22/11/2026 Rescatado el conductor de un camión frigorífico volcado en la A-364 en Écija. Bomberos de la provincia de Sevilla han intervenido durante la madrugada de este domingo 22 en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-364, a la altura del kilómetro 10, en el término municipal de Écija, en dirección a Marchena, para rescatar al conductor de un camión atrapado en su cabina. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA CONSORCIO DE BOMBEROS DE SEVILLA

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Bomberos de la provincia de Sevilla han intervenido durante la madrugada de este domingo 22 en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-364, a la altura del kilómetro 10, en el término municipal de Écija, en dirección a Marchena, para rescatar al conductor de un camión atrapado en su cabina.

A las 00,18 horas, la Sala del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla (Cpeis), recibe un aviso procedente del servicio de emergencias 112 Andalucía, alertando de la salida de vía de un camión frigorífico dedicado al transporte de productos alimenticios, que había volcado sobre uno de sus laterales en una zona de desnivel, aproximadamente un metro por debajo de la calzada, según han precisado fuentes del Consorcio de Bomberos a Europa Press.

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Desde el Cecop se activaron dotaciones de los parques de bomberos de Écija y Fuentes de Andalucía para atender la emergencia. Nada más llegar, los bomberos iniciaron las maniobras de rescate el conductor y que permanecía en el interior de la cabina, atrapado sin poder salir dada la posición en la que había quedado el camión.

Durante la intervención los bomberos realizaron las actuaciones necesarias para facilitar su salida y comprobar las condiciones de seguridad del vehículo, que había quedado volcado sobre un lateral fuera de la carretera.

Posteriormente, a las 00,55 horas, los bomberos del parque de Écija comunicaron que el conductor ya se encontraba fuera del camión. El hombre presentaba un golpe en la cabeza y fue atendido por el 061. Durante la intervención también se detectó un derrame de gasóleo procedente del vehículo accidentado, por lo que se adoptaron las correspondientes medidas de seguridad en la zona.

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En concreto, el accidente no provocó retenciones ni obstrucciones en la circulación en el viario, aunque fue necesaria la intervención de una grúa para la posterior retirada del camión. Tras completarse las actuaciones de rescate, los efectivos del parque de Écija y Fuentes de Andalucía regresaron a sus respectivos parques.

En la emergencia han intervenido efectivos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, en coordinación con el servicio de emergencias 112 Andalucía, servicios sanitarios del 061 y Guardia Civil de Tráfico, que investigarán las causas del siniestro vial.

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