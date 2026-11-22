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La Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 54 años en un chalet aislado de Montserrat (Valencia) después de permanecer unas 15 horas secuestrado, atado a una silla, golpeado y amenazado de muerte con armas blancas de grandes dimensiones. El secuestro estaría relacionado con un conflicto previo entre los implicados.

En la operación han sido detenidas dos personas en el lugar por su presunta implicación en los hechos. La víctima fue engañada por una mujer con la que mantenía una relación de amistad, quien le pidió que la recogiera en las inmediaciones de Montserrat y la trasladara hasta la vivienda en la que residía.

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Sin embargo, al llegar al punto de encuentro, el hombre comprobó que la mujer iba acompañada de otro individuo al que apenas conocía.

Ambos le solicitaron que los llevara hasta el chalet, donde les esperaba un tercer hombre.

Una vez en el inmueble, el hombre descubrió que había caído en una trampa ya que los implicados lo inmovilizaron con cuerdas, lo golpearon y lo intimidaron con un machete de grandes dimensiones antes de introducirlo por la fuerza en la vivienda.

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Durante toda la noche, los captores lo mantuvieron atado a una silla, sin permitirle dormir y sometiéndolo a agresiones físicas y amenazas constantes de muerte con distintas armas blancas. Los ataques le provocaron lesiones de diversa consideración y un profundo temor por su vida.

Además, bajo coacción, le obligaron a grabar varios vídeos dirigidos a sus familiares en los que aseguraba encontrarse bien.

El objetivo era evitar que sospecharan de su situación y activaran su búsqueda.

La familia de la víctima alertó a la Guardia Civil después de que el hombre lograra contactar brevemente con ellos para pedir ayuda y darles pistas sobre el lugar donde se encontraba retenido, en una zona diseminada de Montserrat.

Por tal motivo, los agentes desplegaron de inmediato un dispositivo de búsqueda con la colaboración de la Policía Local de Montserrat. Las gestiones realizadas permitieron localizar el chalet y liberar al hombre.

En el lugar fueron detenidos dos de los presuntos autores. Durante el registro posterior de la vivienda, los investigadores localizaron e intervinieron varias armas blancas de grandes dimensiones y otros efectos que, presuntamente, habrían sido utilizados durante el secuestro.

Los detenidos son una mujer de 41 años y un hombre de 54, a quienes se atribuye un delito de detención ilegal. La investigación continúa abierta para esclarecer el móvil del secuestro y determinar la posible participación de otras personas.

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