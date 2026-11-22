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Londres, 22 nov (EFE).- La ex primera ministra del Reino Unido Theresa May confesó este domingo que estaba "atónita" ante los planes del actual jefe del Gobierno británico, Andy Burnham, de acercarse a la Unión Europea (UE) y de replantear su relación futura con el bloque tras el Brexit.

"Mi mensaje para él (Burnham) es: La gente votó por el Brexit. El Brexit es un hecho. Simplemente, acepta el Brexit y pasa página", dijo hoy May en una entrevista con la BBC.

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May, de signo conservador, dirigió el Ejecutivo entre 2016 y 2019, y precisamente se vio obligada a dimitir después de que el acuerdo de Brexit que ella cerró fuese rechazado por los parlamentarios británicos. Fue sustituida por Boris Johnson.

"Lo que vi fue la extensión de esas negociaciones, las horas que hay que invertir. Abarca a todo el gobierno, no solo al primer ministro, sino también a los ministros, a los oficiales, con idas y venidas en esas negociaciones, porque tienes que negociar con dureza para asegurar que consigues lo que quieres", explicó.

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En este sentido, aseguró a la BBC que está "atónita" al escuchar al primer ministro Burnham pretende llevar a cabo todavía más negociaciones para volver a acercar al Reino Unido a la UE cuando se cumplen diez años del referéndum que marcó su salida del bloque comunitario.

"Nosotros, como país, votamos por el Brexit. Y cuando era primera ministra fui muy clara: debemos cumplir con esa decisión", sostuvo May.

A juicio de la política conservadora, Burnham está intentando aleccionar a los británicos al sugerir que el referéndum del Brexit fue un error: "Quiere darles una palmadita en la cabeza y decirles: ¿Saben qué? ¿Recuerdan esa votación? Bueno, se equivocaron, ¿verdad? Así que inténtenlo de nuevo y den con la respuesta correcta".

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Este viernes, en Bruselas, el Reino Unido y la Unión Europea sellaron tres acuerdos de fitosanitarios, movilidad juvenil y mercado de carbono, mientras que dejaron por resolver la petición de rebaja de las tasas universitarios para los estudiantes europeos en el Reino Unido Y se comprometieron a estrechar la colaboración en otros ámbitos.

Burnham afirmó que, tras celebrar esta cumbre, abriría un periodo informal de 'lluvia de ideas' con el objetivo de repensar la relación futura del Reino Unido con la UE tras el Brexit.

Por su parte, el actual ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, dijo ayer en la BBC que "todas las opciones están sobre la mesa" en lo que se refiere a los vínculos con los socios europeos, incluida una eventual readhesión del Reino Unido a la UE.

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Además de May, también el ex primer ministro británico Tony Blair (1997-2007) expresó este fin de semana su opinión sobre este nuevo acercamiento a Bruselas.

En una entrevista en la víspera con el diario 'The Sunday Times', Blair admitió que el Brexit había sido un "verdadero error" pero también dijo que el escenario actual es diferente al de 2016 y que el Reino Unido solo debería reincorporarse a la Unión Europea si ésta permite una mayor innovación tecnológica. EFE

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