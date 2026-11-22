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Nairobi, 22 nov (EFE).- La Marina de Senegal rescató a 1.007 personas entre el 19 y el 21 de noviembre en operaciones contra la migración irregular, informó este domingo la Armada de este país de África occidental.

"La Armada Nacional continúa con sus operaciones de rescate de personas implicadas en la emigración irregular por vía marítima", afirmó en la red social X la Armada.

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Según detalló, un grupo de 61 migrantes fueron rescatados entre el 19 y el 21 de noviembre por efectivos de la Base Naval del Norte de las costas senegalesas, situada de Saint-Louis.

Asimismo, tres unidades navales rescataron a otro grupo de 946 migrantes que viajaban en siete embarcaciones entre el 20 y el 21 de noviembre.

"En total, se rescató a 1.007 migrantes en 72 horas. Todos fueron trasladados sanos y salvos a tierra y, posteriormente, entregados a los servicios competentes", indicó la Armada.

Aunque las autoridades no precisaron el destino de las personas rescatadas, Senegal es un país de tránsito y origen para los migrantes que llegan de manera irregular a las islas españolas de Canarias (océano Atlántico), una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo y donde el flujo de embarcaciones ilegales se ha disparado en las últimas semanas.

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Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al menos 454 personas perdieron la vida o están desaparecidas en esta ruta desde principios de 2026.

Un total de 1.580 migrantes llegaron a Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña isla de El Hierro, sólo el pasado día 14, a bordo de quince cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la ruta atlántica.

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En las últimas dos semanas, la Armada senegalesa rescató a más de 3.100 personas que intentaban migrar irregularmente, un flujo que -según medios locales- no muestra signos de disminuir.

El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instó el pasado día 6 a Senegal a "reforzar la gestión migratoria" ante el repunte de llegadas a Canarias y pidió una "solución conjunta" ante una "compleja situación".

Grande-Marlaska trasladó ese mensaje en Dakar a su homólogo senegalés, en una visita para reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad y la lucha contra las mafias que operan en la ruta migratoria hacia Canarias.

Por su parte, el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, exigió este miércoles "reforzar los controles" en la costa del país y pidió al ministro del Interior un "informe detallado sobre los problemas y las soluciones concertadas" a la migración irregular. EFE

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