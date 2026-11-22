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Antalya (Turquía), 22 nov (EFE).- Tras las objeciones de Francia al último borrador, Alemania, primera potencia económica de la UE, se mostró este domingo "escéptica" y denunció "la postura de bloqueo" de algunos países en vistas de lograr un acuerdo consensuado en la Cumbre del Clima de Antalya (COP31), que se prepara para celebrar su plenario de clausura.

"Esperamos, por supuesto, poder llegar todavía a una decisión, pero, a la vista de las últimas horas, soy escéptico respecto a que pueda lograrse en este corto margen de tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos colegas ya se han marchado, ya que esta COP debería haber terminado hace dos días", dijo a los medios el ministro de Medio Ambiente, Protección del Clima, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, Carsten Schneider.

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El responsable gubernamental respondió con un "no" rotundo, cuando le cuestionaron sobre si su país aprobaría el texto actual, y denunció que ese documento, difundido en la madrugada, "supone incluso retrocesos frente a los logros o acuerdos anteriores".

"Esto es totalmente inaceptable y el resto del mundo no puede dejarse tomar como rehén por ello; seguiremos nuestro propio camino con independencia: Alemania, Europa y espero que muchos otros países del mundo también", refirió Schneider, quien citó "las posturas de bloqueo" de algunos países.

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Las declaraciones del titular germánico suceden tras el anuncio de la COP31 de convocar la sesión oficial de cierre de la cumbre. Aunque la hora divulgada fue la de las 10 horas locales (7 GMT), aún no comenzó. Esto hará de la COP de Antalya una de las más largas en los 31 años de historia de este tipo de cumbres, pues la fecha oficial de clausura era el viernes y el retraso ya supera las 30 horas.

Aunque no ha sido citado hoy explícitamente ni por París ni Berlín, la financiación para la adaptación climática en beneficio de los países en desarrollo, que debería ser asumida en buena parte por el bloque comunitario, es uno de los puntos que puede frustrar un acuerdo consensuado, algo que raramente ha sucedido en las más de 30 ediciones de las Cumbres del Clima.

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En su capítulo financiero, el texto presentado por la copresidencia de Turquía y Australia intenta equilibrar las exigencias del bloque de los países en desarrollo -que pedía garantías sólidas de fondos públicos- con la negativa de las economías industrializadas a asumir nuevos compromisos cuantitativos.

Muchas de las economías europeas sufren graves crisis financieras y estiman que no tienen margen para ayudas climáticas, sobre todo tras las crisis energéticas por la invasión rusa de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio. EFE