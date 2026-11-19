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Los futbolistas del FC Barcelona Jules Koundé, Dani Olmo, Pau Cubarsí y Frenkie de Jong han realizado este jueves la parte inicial del entrenamiento junto al resto de sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sesión enfocada a preparar el partido de este domingo ante el Villarreal CF en el Spotify Camp Nou, según ha informado el club azulgrana.

El técnico alemán Hansi Flick ha podido contar con más efectivos disponibles en la vuelta al trabajo tras disfrutar de un día de descanso y una vez finalizado el parón de selecciones de noviembre. Además de la progresiva reincorporación al grupo de Koundé, Olmo, Cubarsí y De Jong, la jornada ha estado marcada por el regreso de los jugadores internacionales que han disputado compromisos con sus combinados nacionales.

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En concreto, han retomado la dinámica del primer equipo bajo las órdenes de Flick los futbolistas Gordon, Livakovic, Fermín López, Marc Bernal, Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Joao Cancelo y Joan Garcia, quienes ya se ejercitan para llegar en óptimas condiciones al regreso de la competición doméstica.

La sesión de este jueves también ha contado con la participación de los jugadores del Barça Atlètic Alex Campos y Hamza Abdelkarim para completar el grupo de trabajo.

La plantilla blaugrana volverá a ejercitarse este viernes para continuar preparando el duelo liguero de este domingo en el Spotify Camp Nou, cita a la que el FC Barcelona llega como líder de la clasificación.