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Redacción Medioambiente, 19 nov (EFE).- A 24 horas del final oficial de la COP31, la presidencia turco-australiana ha presentado un segundo borrador que aspira a convertirse en acuerdo definitivo, a pesar de las fuertes críticas que ha recibido de las organizaciones ecologistas, que lo tachan de inaceptable".

Los reproches derivan sobre todo de la eliminación de referencias a los combustibles fósiles y de la rebaja de la ambición financiera para la adaptación climática, hasta el punto de que uno de los delegados ecologistas, Andreas Sieber -de la ONG 350.org- ha descrito el documento como "una descarada abdicación de responsabilidad política".

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Un tema: El delicado momento que atraviesan las negociaciones en la cumbre ha llevado al presidente de las mismas, el ministro australiano Chris Bowen, a preguntarse en voz alta: "¿Puede seguir funcionando la ONU? ¿Puede seguir funcionando la COP? ¿Puede seguir funcionando el multilateralismo frente a estas crisis?". Y no es el único que ha cuestionado estos días el futuro formato de las cumbres climáticas: este jueves también se ha sumado al debate el ministro de Guatemala Edwin Castellanos, quien ha reconocido que "cada vez es más difícil" avanzar con el multilateralismo y "es posible que sea tiempo para empezar a pensar en otras opciones de trabajo".

Un informe: La directora del Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus, Laurence Rouil, ha defendido los informes elaborados desde su institución y ha denigrado la opinión de los escépticos climáticos al asegurar que la evidencia científica se basa en datos que "son hechos, no una fantasía ni algo que hayamos creado de la nada".

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Una declaración: "Desde ahora, Panamá va a empezar a ejercer su poder de veto", ha advertido este jueves el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, por lo que no van a aprobar "ninguna resolución que no contenga los puntos que son importantes para nosotros", ha añadido.

Un personaje: El participante más joven en la COP31 es un bebé de seis meses llamado Oliver, hijo de dos periodistas -él, sueco y ella, brasileña- que no han encontrado otra manera de conciliar su vida personal y profesional que acreditar al pequeño para compartir con él la cobertura informativa en Antalya.

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Una imagen: La de unos activistas ecologistas que han escenificado en la Zona Verde de la cumbre climática el pulso entre las energías renovables y las fósiles en un ficticio combate entre un boxeador disfrazado como el Sol y otro como un dinosaurio.