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La presidenta de la Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP), Mercedes Pereira, ha instado a aprovechar cada contacto con un paciente en Atención Primaria (AP) para escuchar sin reproches sus hábitos respecto a la toma de medicación e identificar y resolver las posibles barreras para asegurar la adherencia terapéutica.

Pereira ha advertido de que la adherencia "no es un resultado que pueda darse por establecido tras una consulta ni tampoco una cualidad fija del paciente o una responsabilidad exclusivamente suya, ya que la relación con la medicación evoluciona a lo largo de la vida".

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Como ha apuntado, hay personas que pueden iniciar un tratamiento con convicción y, meses después, modificar las tomas por un efecto adverso, una nueva preocupación, una dificultad económica o un cambio en su situación familiar, al tiempo que otras no consideran relevante mencionar que omiten alguna toma cuando salen de casa. En cualquier caso, Pereira ha subrayado que ninguna situación "debería interpretarse sin hablar con la persona".

Es en este contexto en el que ha destacado el valor de la longitudinalidad propia de la Atención Primaria y Comunitaria, que permite a los especialistas observar cambios en el tiempo, como puede ser la aparición de dudas sobre una pauta que antes resultaba sencilla, que la persona que acudía sola venga acompañada o que una dispensación regular empiece a espaciarse.

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"Medicina de familia, enfermería, farmacia de Atención Primaria y farmacia comunitaria aportan observaciones diferentes. Compartirlas, con responsabilidades y circuitos claros, permite comprender el problema antes de limitarse a etiquetar al paciente como 'no adherente'", ha destacado.

En este punto, ha señalado que la continuidad asistencial por sí sola no es suficiente, sino que lo que se necesita es "aprovechar cada contacto para escuchar, contrastar la información y resolver barreras concretas".

CONVERSACIÓN ABIERTA

Respecto a las herramientas útiles para medir la adherencia, Pereira ha cuestionado aquellas basadas en la declaracion del paciente, señalando que tienden a sobreestimar la toma de medicación frente a otros métodos de evaluación y pueden generar una falsa tranquilidad.

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Frente a ellos, ha apostado por la conversación abierta y la construcción de una relación de confianza. "Los cuestionarios y los datos de dispensación ayudan a detectar señales, pero solo la conversación y el seguimiento permiten comprender qué está ocurriendo y actuar", ha destacado.

Las recomendaciones del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido aconsejan explorar la adherencia de forma habitual y no culpabilizadora, con preguntas abiertas, periodos de tiempo definidos y atención a los problemas prácticos y a las preocupaciones del paciente.

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En esta línea, la presidenta de SEFAP ha propuesto cambiar preguntas como "¿Toma usted bien la medicación?" por otras como "En las últimas semanas, ¿qué tratamiento le ha resultado más difícil mantener?", "¿Ha cambiado algo desde que hablamos la última vez?" o "¿Qué hace cuando cree que un medicamento le sienta mal?".

Asimismo, ha subrayado que esto no se resuelve en un día, sino a través de una relación de confianza mantenia en el tiempo. "No es solo si el paciente toma hoy su medicación: la cuestión es qué necesita para poder seguir utilizándolo de forma segura mañana, dentro de seis meses y cuando su vida cambie. Esa pregunta exige tiempo, coordinación y una Atención Primaria capaz de recordar la historia completa", ha afirmado.

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Pereira ha destacado el papel del farmacéutico de Atención Primaria respecto al abordaje de la adherencia terapéutica en pacientes ambulatorios complejos. A su juicio, este profesional puede contribuir a reunir la información procedente de distintos prescriptores y dispensaciones, identificar dificultades vinculadas a la pauta o a efectos adversos y trabajar con el equipo para optimizar la farmacoterapia, ofrecer al paciente una información coherente sobre su tratamiento y realizar un seguimiento que confirme si las soluciones adoptadas funcionan.