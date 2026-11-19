Guardar

La selección española conoce este viernes su rival para la ronda de cuartos de final de la Liga de Naciones 2026-27, en un sorteo que se celebra en la sede de Nyon (Suiza) de la UEFA a las 12.00 horas, en el que tendrá como posibles rivales a Francia, Alemania y Portugal en una eliminatoria a doble partido en la que jugará la vuelta como visitante.

España quiere meterse en su cuarta 'final four' consecutiva de la Liga de Naciones, y para ello tendrá que superar una ronda de cuartos de final que apunta a ser complicada. El tropiezo en la última jornada de la fase de grupos ante Inglaterra dejó a la campeona del mundo como segunda del Grupo 3, lo que ha provocado que en su eliminatoria de cuartos tenga un rival exigente, teniendo que jugar la vuelta lejos de casa.

PUBLICIDAD

En concreto el rival de la campeona del mundo será de potencia del viejo continente: Francia, Alemania o Portugal. Tres selecciones que han iniciado proyectos con un nuevo técnico en el banquillo tras el Mundial, y que consiguieron imponerse en sus grupos. Además, dos de ellas se encuentran entre las seis mejores del ranking FIFA, Francia (3) y Portugal (6), mientras que Alemania (11) está muy cerca de regresar al Top-10.

En el caso de que Francia sea el rival, sería la cuarta competición consecutiva en la que la 'Roja' se vería las caras ante 'les bleus'. Ya lo hicieron en las semifinales de la Eurocopa 2024, la Nations League 2025 y el Mundial 2026, todas ellas con victoria para España. Eso sí, la única derrota de España en una eliminatoria de Liga de Naciones fue ante los franceses, en la final de 2021. Un duelo que supondría el regreso de Zinedine Zidane como entrenador a un campo español --Mestalla--.

PUBLICIDAD

También sería el reencuentro con un 'enemigo íntimo' si el sorteo depara un España - Portugal. Los lusos se han medido a España en la final de la pasada Nations League y en los octavos de final del Mundial 2026, dos partidos que tuvieron desenlaces diferentes. En la Nations, el triunfo y el campeonato sería para Portugal en la tanda de penaltis, tras igualar 2-2 en 120 minutos.

Sin embargo, la 'Roja' se vengaría en el Mundial con un triunfo por la mínima (1-0) en Texas gracias a un postrero gol de Mikel Merino. Un encuentro en el que Cristiano Ronaldo era la gran esperanza lusa con Roberto Martínez en el banquillo. Ahora, sin el técnico catalán, reemplazado por Jorge Jesús, y con el eterno capitán retirado de la selección, Portugal está en plena reconstrucción deportiva.

PUBLICIDAD

Y la otra opción sería un emparejamiento ante Alemania. La tetracampeona del mundo ha ido de menos a más desde la llegada de Jürgen Klopp, y la manita a Países Bajos en la última jornada de grupos es prueba de ello. Sería el primer duelo ante los teutones desde los cuartos de final de la Eurocopa 2024, donde España se llevó el triunfo. Es más, la 'Roja' no ha perdido frente a Alemania en sus últimos cinco partidos --tres empates-- y sólo ha caído una vez en el S.XXI --cinco victorias, tres empates y una derrota--.