12/04/2024 El escritor Vicente Luis Mora ESPAÑA EUROPA MURCIA CULTURA VIRGINIA AGUILAR

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El novelista y poeta cordobés Vicente Luis Mora ha sido galardonado con National Book Award en la categoría de literatura traducida con su novela 'Centroeuropa'. Se trata de uno de los premios literarios más importante de Estados Unidos.

Solo una obra traducida de Miguel de Unamuno, 'La agonía del cristianismo', logró la misma distinción en 1975, aunque en aquel momento el galardón sólo reconocía al traductor, en este caso, Anthony Kerringan. En la actualidad, el premio reconoce tanto al autor como al traductor.

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Así, según el jurado, 'Centroeuropa' es una obra "magistralmente traducida del español por Rahul Bery" y transporta a "un viaje misterioso y embriagador a través de los campos helados de un pueblo prusiano, donde un viudo intenta cumplir su patético deseo de convertirse en agricultor de remolacha, solo para desenterrar soldados muertos de guerras pasadas", ha explicado el jurado.

"Una novela histórica absurda, kafkiana y gogoliana en su retrato delirante y tierno del intento de supervivencia de Redo (su protagonista), mientras la historia sigue depositando a sus muertos a sus pies", concluye el jurado.

Vicente Luis Mora es novelista, poeta, ensayista y crítico literario español. Exdirector del Instituto Cervantes de Albuquerque, Nuevo México, imparte clases de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Málaga. 'Centroeuropa' es su primera novela publicada en Norteamérica.

En esta edición de los National Book Award, ha sido además premiada Hannah Lillith Assadi en la categoría de ficción por 'Paraíso 17'. En no ficción ha sido galardonado el autor egipcio Abdelrahman ElGendy con 'Huna: Memorias de Revolución, Prisión y Transformación' y el de poesía ha sido otorgado a la estadounidense Brenda Hillman por 'Still House in the Desert: An eco-contemplation'.

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David Levithan y Gabriel Duckels han obtenido el premio en la categoría Juvenil por 'La lucha de nuestras vidas: el Sida en Estados Unidos', en el que se intercalan poemas, ensayos y otras obras creativas, además de entrevistas y narraciones en primera persona para abordar la incidencia del VIH en su país. .