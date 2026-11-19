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Google ha anunciado una colaboración con Blue Origin para lanzar los primeros satélites con los que pretende ampliar su infraestructura de inteligencia artificial (IA) en el espacio dentro del Proyecto Suncatcher.

La firma aeroespacial fundada por Jeff Bezos, el también fundador de Amazon, será la encargada de poner en órbita heliosíncrona los satélites de Google, cada uno con una capacidad similar a la de un rack de centro de datos.

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Para ello, empleará el cohete de carga pesada New Glenn en un lanzamiento previsto para el primer trimestre de 2029, como han informado las dos compañías en sendos comunicados.

El lanzamiento forma parte del Proyecto Suncatcher, una iniciativa con la que Google pretende establecer en órbita una infraestructura escalable para el desarrollo de la inteligencia artificial, aprovechando el acceso constante a la luz solar.

Esta infraestructura se basará en una red de satélites equipados con sus chips de IA, las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU), para ampliar la capacidad de cálculo del aprendizaje automático en el espacio.