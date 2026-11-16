Universidades francesas piden a la clase política un proyecto de futuro para los jóvenes

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París, 16 nov (EFE).- Unos 90 responsables de universidades y centros de educación superior franceses reclamaron este lunes al presidente, Emmanuel Macron, al Gobierno y al Parlamento que recuperen la capacidad de alcanzar acuerdos y construyan un proyecto de futuro que sitúe en el centro de las políticas públicas a los jóvenes, atenazados por el "miedo" que avanza en la sociedad.

"Francia no necesita más miedos. Necesita confianza, justicia, perspectivas y una ambición colectiva", aseguraron los firmantes de una carta abierta publicada este lunes, en la que instaron a las autoridades a dejar atrás la confrontación política permanente y recuperar el compromiso y la capacidad de construir un proyecto común a seis meses de las elecciones presidenciales.

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Los firmantes, entre ellos presidentes de universidades y directores de instituciones de educación superior, explicaron que ese miedo al futuro que atenaza a los jóvenes es el que alimenta las protestas estudiantiles que sacuden los institutos y universidades desde finales de septiembre en demanda de más recursos.

Un miedo que, según explican, está también detrás del aumento de los insultos y las amenazas, incluidas las de muerte que reciben responsables académicos en esta ola de movilización estudiantil que reclama 10.000 millones de euros para mejoras escolares.

"Nos negamos a ceder al miedo", afirmaron en la carta, difundida por France Universités, la organización que representa a las universidades francesas, y en la que mencionaron también la agresión con arma blanca sufrida por un vicepresidente de una universidad pública de Versalles, a las afueras de París, en su propio despacho el viernes pasado.

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Los responsables académicos advirtieron de que el miedo al eApobrecimiento, la exclusión, los cambios tecnológicos, la deuda, el cambio climático y los conflictos internacionales se ha convertido en uno de los principales motores de la sociedad francesa.

A su juicio, estas inquietudes se ven alimentadas por los desafíos reales del país y por un debate público dominado por los enfrentamientos políticos y las estrategias electorales a corto plazo.

"La política no puede limitarse a gestionar las urgencias, contener los déficits o evitar lo peor", sostuvieron los firmantes, que reclamaron situar la esperanza y la ambición colectiva en el centro del debate público.

Defendieron un modelo de sociedad en el que las oportunidades no dependan del lugar de nacimiento, con un acceso efectivo a la educación, la formación y el conocimiento, así como una mayor protección de los sectores vulnerables y de los servicios públicos.

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En su misiva, alertaron de que las nuevas generaciones tendrán que afrontar el endeudamiento público, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas, al tiempo que encuentran crecientes dificultades para acceder a la vivienda, los estudios y el empleo.

"No podemos transmitirle como único legado una acumulación de limitaciones y miedos", insistieron, y pidieron que la juventud se convierta en una prioridad nacional en ámbitos como la educación superior, la vivienda, la salud, el empleo y la transición ecológica. EFE

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