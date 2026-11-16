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MISUMI Americas amplía sus operaciones en México con una nueva planta de 45.000 pies cuadrados en Monterrey.

PR Newswire

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OAKLAND, California y MONTERREY, México, 16 de noviembre de 2026

Las nuevas instalaciones cuadruplican con creces el espacio anterior y añaden la fabricación y el procesamiento internos de conjuntos mecánicos.

OAKLAND, California y MONTERREY, México, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- MISUMI Americas anunció hoy la gran inauguración de sus nuevas instalaciones de 45,000 pies cuadrados en Monterrey, México. Con un tamaño que cuadruplica con creces el de su anterior ubicación, la planta amplía la presencia de MISUMI Americas en la región e introduce capacidades adicionales para la fabricación interna y el suministro de conjuntos mecánicos para satisfacer la creciente demanda de los clientes.

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Desde que MISUMI Americas inauguró su centro de excelencia en México, en la región de Monterrey, en 2023, la demanda de capacidades de fabricación y abastecimiento ha crecido. En respuesta, MISUMI Americas aumentó su red de socios de fabricación en México en más del 250%, creando una mayor presencia y ampliando la gama de servicios de fabricación disponibles para los clientes. "Nuestro equipo ha crecido, al igual que nuestra red de socios fabricantes", dijo Isaac Carral, gerente general de MISUMI Americas en México. "Estas instalaciones más grandes nos dan espacio para fabricar y enviar nosotros mismos los conjuntos mecánicos, al tiempo que seguimos trabajando estrechamente con nuestros socios en las áreas de CNC, chapa metálica, moldeo por inyección, extrusión y fundición."

Con esta ampliación, el montaje mecánico ahora se realiza internamente, junto con el trabajo de los socios de fabricación locales de MISUMI Americas. Además, las operaciones de MISUMI Americas en México ofrecen servicios de mecanizado CNC, procesamiento de chapa metálica, moldeo por inyección, extrusión y fundición.

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Las operaciones en México brindan soporte a clientes en los sectores aeroespacial, de tecnología médica, semiconductores, robótica, automoción y energía. Además del ensamblaje interno, su red de socios ofrece piezas fresadas y torneadas por CNC, fabricación de chapa metálica y utillaje, soldadura, extrusión y fundición, desde el prototipo hasta la producción.

"Felicitamos a MISUMI Americas por su segunda expansión en Nuevo León." Tuve el privilegio de traerlos aquí de vuelta en 2022, y me hace muy feliz verlos seguir creciendo. "Originaria de San Francisco y Japón, esta empresa es un referente en innovación en la fabricación de alta tecnología en diversos sectores", declaró Emmanuel Loo, Viceministro de Inversión, Innovación e Inteligencia Artificial de Nuevo León.

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"La demanda en México ha crecido, y esta planta es la forma en que podemos mantener el ritmo", dijo Dave Evans, presidente y director ejecutivo de MISUMI Americas. "Al internalizar el ensamblaje y ampliar nuestra red de socios de fabricación, ofrecemos a los clientes más opciones para obtener sus piezas y ensamblajes de un mismo equipo."

Acerca de MISUMI Americas

MISUMI Americas es un socio de abastecimiento orientado a especificaciones para componentes y ensamblajes mecánicos, que ayuda a los equipos de ingeniería, cadena de suministro, adquisiciones y fabricación a pasar del concepto a la producción más rápidamente. MISUMI Americas ofrece una gama completa de soluciones de componentes mecánicos, que incluyen componentes estándar, componentes configurables, piezas fabricadas a medida, ensamblajes y servicios de producción. Al combinar el abastecimiento impulsado por IA, herramientas digitales, experiencia en ingeniería y una cadena de suministro global de confianza, MISUMI Americas ayuda a sus clientes a reducir la complejidad, mejorar la escalabilidad y acelerar la innovación en el desarrollo de productos, la automatización de fábricas, la construcción de maquinaria y el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO).

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FUENTE MISUMI Americas