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Cosmos Labs y Peersyst establecen una colaboración académica con el Banco Central de Honduras para estudiar una MDBC, pagos instantáneos y transfronterizos

PR Newswire

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NUEVA YORK y TEGUCIGALPA, Honduras y BARCELONA, España, 16 de noviembre de 2026

NUEVA YORK y TEGUCIGALPA, Honduras y BARCELONA, España, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Tegucigalpa y Barcelona – 16 de noviembre de 2026– Cosmos Labs y Peersyst Technology han explorado el diseño de una potencial Moneda Digital de Banco Central (MDBC) y sistemas de moneda digital para pagos instantáneos y transfronterizos, sin que esto represente un costo o compromiso de implementación para el Banco Central de Honduras (BCH), según memorando de entendimiento firmado por ambas partes.

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El acuerdo establece una colaboración académica y técnica para examinar las características, oportunidades e implicaciones de las MDBC y el sistema de pago instantáneo y transfronterizo en Honduras. A través de una serie de talleres, demostraciones técnicas y desarrollo de casos de uso, la iniciativa explora cómo la tecnología blockchain puede fortalecer la infraestructura de pagos del país, mejorar la interoperabilidad entre las instituciones financieras y ampliar el acceso a los servicios financieros para los hondureños.

Esta alianza apoya los esfuerzos globales para estudiar las MDBC, la cual está alineada con la misión de Cosmos Labs y Peersyst de desarrollar sistemas blockchain abiertos, seguros e interconectados para instituciones financieras y gobiernos de todo el mundo.

«Cosmos Labs y el BCH comparten la visión de explorar cómo las MDBC y la infraestructura blockchain pueden transformar los sistemas establecidos para crear rieles globales más eficientes para el comercio y las transacciones de los consumidores», afirmó Barry Plunkett, codirector ejecutivo de Cosmos Labs. «Esta colaboración demuestra cómo los sistemas digitales tienen el potencial de conectar las economías nacionales para reducir costos para los usuarios en especial en el comercio y ayudar a dar forma a la nueva arquitectura de las finanzas globales».

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«La iniciativa de una MDBC es un hito para la innovación regional en América Latina (LatAm). Estamos orgullosos de trabajar con el BCH y Cosmos Labs para fomentar la investigación tecnológica que algún día podría respaldar la modernización de los sistemas financieros nacionales en toda la región. Este es el primer paso hacia mercados accesibles a nivel mundial que operen a bajo costo», declaró Ferran Prat, Director Ejecutivo de Peersyst.

Cosmos Labs y Peersyst también están colaborando activamente con bancos centrales, autoridades financieras y empresas de la región para hacer avanzar la tokenización y los sistemas de pago utilizando tecnología Cosmos para crear plataformas financieras conectadas. La iniciativa de una MDBC en Honduras servirá como un esfuerzo de investigación y desarrollo para evaluar cómo se pueden integrar las MDBC dentro de una red más amplia de infraestructuras blockchain interoperables.

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Acerca de Cosmos Labs

Cosmos es el proveedor líder a nivel mundial de soluciones DLT y tecnología de contabilidad digital neutral y de código abierto, que impulsa más de 200 cadenas de bloques en finanzas, pagos y negocios globales. Fundada en 2016, Cosmos ofrece a instituciones y gobiernos tecnología y soluciones para capacidades de activos digitales interoperables, con más de $100 mil millones en activos asegurados y 10 años de resiliencia en producción. Cosmos Labs lidera el desarrollo y crecimiento de Cosmos como una filial de propiedad absoluta de la Interchain Foundation, la organización sin fines de lucro que apoya a Cosmos y sus tecnologías descentralizadas. Para obtener más información sobre Cosmos, consulte Cosmos en LinkedIn, o visite cosmos.network.

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Acerca de Peersyst Technology

Peersyst Technology es una empresa de desarrollo blockchain con sede en Barcelona, España, especializada en el diseño e implementación de soluciones blockchain de grado institucional para gobiernos, instituciones financieras y empresas. La compañía se enfoca en proyectos de investigación de moneda digital institucional, tokenización y modernización de infraestructura digital. Para obtener más información, visite peersyst.com.

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Acerca del Banco Central de Honduras

El Banco Central de Honduras es la autoridad monetaria de la República de Honduras, responsable de velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional, el adecuado funcionamiento del sistema de pagos y contribuir a la estabilidad del sistema financiero, para el bienestar de la sociedad hondureña.

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Contacto de Prensa:press@cosmoslabs.io press@peersyst.comtransparencia@bch.hn

Este anuncio se refiere a una iniciativa académica colaborativa para el estudio de una potencial MDBC, infraestructura de dinero digital y pagos instantáneos. No representa un compromiso de ninguna de las Partes para emitir o implementar alguna moneda digital, sistema de pago o producto financiero relacionado.

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FUENTE Cosmos Labs