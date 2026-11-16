Agencias

Irán anuncia la captura de un dron del Ejército de EEUU tras "una operación de guerra electrónica" en Ormuz

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La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este lunes la captura de un dron del Ejército de Estados Unidos tras "una operación de guerra electrónica" en los alrededores del estrecho de Ormuz, sin que las fuerzas estadounidenses se hayan pronunciado por ahora sobre la posible pérdida del aparato, un 'MQM-170'.

"Un dron 'MQM-170' perteneciente al invasor Ejército estadounidense fue capturado intacto durante una exitosa operación de guerra electrónica", ha dicho en un comunicado, en el que ha subrayado que es el cuarto aparato de este tipo con el que Irán se ha hecho desde el inicio del conflicto a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

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Así, ha destacado que "es el octavo dron capturado de forma segura por las fuerzas de defensa de la Guardia Revolucionaria en el estrecho de Ormuz", antes de especificar que el dron llevaba a cabo "operaciones para localizar e identificar sistemas de defensa y guerra electrónica en la zona", según ha recogido la cadena de televisión iraní, IRIB.

"El dron ha sido objetivo de un ataque electrónico exitoso por parte de combatientes de la Armada de la Guardia Revolucionaria al sur de la isla de Qeshm y ha sido capturado después de que se hicieran con su control para guiarlo (a tierra)", ha zanjado.

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