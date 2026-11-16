Orsi pide a Delcy Rodríguez una hoja de ruta y elecciones libres

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Madrid, 16 nov (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, consideró este lunes que antes de un eventual reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela por parte de su país esta debe presentar una hoja de ruta y debe haber elecciones libres.

"Hasta que no haya elecciones libres yo ahí no puedo reconocer un régimen republicano democrático como a mí me gusta que ocurra, pero eso no quiere decir que no tengamos relaciones", indicó a la prensa en el marco de su participación en un foro convocado por la organización Nueva Economía Fórum.

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"Yo tampoco soy de los que dice el presidente o la presidenta es esta. Yo creo que si las elecciones no fueron transparentes, no puedo decir quién fue presidente. Ese fue otro error que se cometió, varias veces. La oposición venezolana cometió errores", añadió en Madrid.

Según Orsi, sería deseable que en la estrategia de Rodríguez de restablecer vínculos en la región ella planteara "el proceso va a ser este": "Dure lo que dure, pero no soy quién para juzgar porque yo no tengo el democratómetro en el bolsillo y el que se crea que tiene, desconfiad", dijo.

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En su discurso en el foro, había recalcado que en Venezuela debe presentarse dicha hoja de ruta.

"La cosas por su nombre. Desde mi campaña electoral y desde antes Venezuela no funcionaba como una democracia. Lo que tiene que pasar en Venezuela es que tiene que haber una hoja de ruta (...) que tiene que culminar en elecciones libres y transparentes".

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Según Orsi, "si lo que el Gobierno actual de Venezuela establece a partir de la autoridad que tiene, sin duda, real, Delcy, si establece una hoja de ruta, ahí podemos dar un salto incluso en nuestra gestualidad".

El mandatario uruguayo consideró que "por supuesto" la opositora María Corina Machado "es una de las referentes centrales" en el proceso. "Pero también tienen que ser otros, porque desde hace unos años para acá hemos visto pasar varios líderes de la oposición que me imagino que van a estar".

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Orsi destacó que su país no tiene problema en "restablecer los vínculos diplomáticos": "Uruguay no tiene relaciones solo con países democráticos o con nuestro estilo de democracia. No le exigimos a nadie porque los países se relacionan entre países, no entre amigos".

El mandatario invitó además tanto a mirar hacia adelante como a no olvidar lo sucedido.

"Todo esto que pasó de la invasión, la prisión de (Nicolás) Maduro, es un tema que para mí la historia todavía no se terminó de escribir. Hay un montón de cosas que están oscuras ahí (...) Lo bueno es que todas esas telas se empiecen a correr, empecemos a despejar el panorama que viene. Para atrás, se verá después, pero el que viene, cuándo va a haber elecciones", destacó. EFE

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(foto)(vídeo)