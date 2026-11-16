Rusia dice que en la reunión de Putin, Trump y Xi cada parte tiene "temas prioritarios"

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Moscú, 16 nov (EFE).- La agenda de la próxima cumbre entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, que tendrá lugar durante la reunión de líderes de la APEC, el próximo 19 de diciembre en la ciudad china de Shenzhen, aún no está definida por completo y cada una de las partes tiene sus temas prioritarios, anunció este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Andréi Rudenko.

"Cada parte tiene sus propios temas y cuestiones prioritarias. Actualmente están negociando cómo cumplir con el tiempo asignado para debatir estos asuntos", dijo Rudenko a las agencias rusas.

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Agregó que la agenda de la primera cumbre entre los mandatarios de Rusia, Estados Unidos y China "se consensuará hasta el último momento".

Rudenko señaló que se trata de una reunión "emblemática" y "muy importante".

Previamente, Moscú, Pekín y Washington confirmaron la cumbre de sus líderes en Shenzhen, al margen de la cumbre de líderes de la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), en un encuentro que tendrá el control del armamento nuclear entre sus principales asuntos.

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La Casa Blanca adelantó el pasado viernes que el diálogo se centraría en la reducción de los arsenales nucleares, aunque rebajó las expectativas sobre posibles resultados inmediatos.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó un funcionario estadounidense durante una llamada con la prensa.

Por su parte, el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, expresó su confianza en que la reunión tenga un "efecto terapéutico para la situación internacional".

La cumbre trilateral ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945 al final de la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo.

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Por su parte, Putin y Trump también planean celebrar una reunión bilateral en Shenzhen para hablar de Ucrania y otros temas de interés común, según las autoridades rusas. EFE