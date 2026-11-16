ISMS Forum reúne a 1.500 expertos y refuerza su red internacional de ciberseguridad

16/11/2026 ISMS FORUM, International Information Security Conference ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA Cedida

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Cerca de 1.500 profesionales se dieron cita el pasado 12 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid con motivo de la XXVIII Jornada Internacional de Seguridad de la Información de ISMS Forum, uno de los principales encuentros del ámbito de la ciberseguridad, la privacidad y la transformación digital.

La Jornada reunió a responsables de ciberseguridad, privacidad, tecnología y gestión del riesgo de grandes organizaciones, junto a representantes de instituciones públicas y expertos nacionales e internacionales. Un encuentro que refleja la dimensión de una comunidad profesional cada vez más conectada y que trasciende las fronteras españolas.

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Esta vocación internacional se materializa también a través de los capítulos nacionales de ISMS Forum en México y Panamá, y de las iniciativas en marcha para establecer nuevos capítulos en Colombia y Chile. Esta presencia permite conectar a profesionales, empresas e instituciones de distintos mercados latinoamericanos con una comunidad internacional de conocimiento y colaboración.

En un escenario en el que la inteligencia artificial, la digitalización y la creciente interconexión de las economías están transformando los riesgos y las prioridades de las organizaciones, la cooperación internacional y el desarrollo de capacidades de ciberseguridad adquieren una importancia estratégica. Muchos de estos desafíos son compartidos por empresas e instituciones de España y Latinoamérica, lo que hace especialmente relevante el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre sus comunidades profesionales.

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Cinco espacios para abordar los grandes desafíos de la seguridad digital

La programación se desarrolló a través de cinco tracks simultáneos, dedicados a estrategia y políticas de ciberseguridad, tendencias, seguridad en la práctica y resiliencia, inteligencia artificial, y privacidad y protección de datos.

Uno de los principales ejes fue el impacto de la inteligencia artificial en las operaciones de seguridad y su utilización por parte de los ciberdelincuentes. Las sesiones abordaron los riesgos de los agentes autónomos, la automatización de las funciones de seguridad, la explotación de vulnerabilidades y la necesidad de mantener una supervisión humana adecuada.

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Entre las intervenciones destacadas, Nico Waisman analizó cómo la IA está modificando los costes de explotación de vulnerabilidades; Simón Roses, fundador y CEO de VULNEX, profundizó en la deuda de seguridad asociada a los agentes de IA, y Gonzalo Asensio, CISO de Bankinter, abordó la evolución del liderazgo del responsable de seguridad en este nuevo contexto tecnológico.

La transformación del papel del CISO y la necesidad de combinar capacidades humanas y sistemas automatizados también protagonizaron distintos debates con responsables de seguridad de grandes organizaciones.

Investigación y conocimiento aplicado para fortalecer a las organizaciones

Uno de los elementos diferenciales de ISMS Forum es su capacidad para transformar el conocimiento especializado en investigaciones, indicadores, metodologías, pruebas en escenarios reales y procedimientos que contribuyen a mejorar la preparación de las organizaciones.

La Jornada sirvió como espacio de presentación de nuevos proyectos impulsados por la asociación, orientados a trasladar los principales desafíos del sector a herramientas y modelos de aplicación práctica.

En el ámbito de la inteligencia artificial, se presentó el Manual de adopción segura de IA agéntica, centrado en los requisitos de gobierno, seguridad, identidad, privilegios y supervisión necesarios para incorporar sistemas capaces de actuar de forma autónoma sobre datos y procesos empresariales.

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También se presentó el proyecto AI Security Readiness Assessment, destinado a evaluar el grado de preparación de las organizaciones frente a los riesgos derivados de la inteligencia artificial y facilitar la definición de prioridades y hojas de ruta.

Por su parte, el proyecto El futuro de la Ciberseguridad: IA, Automatización y Liderazgo Humano analizó la evolución de las funciones de seguridad hacia modelos híbridos de colaboración entre personas y sistemas automatizados. El estudio identificó que el 75,8 % de las decisiones analizadas se concentraban en esquemas de colaboración o agentes supervisados.

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En materia de gobierno y cumplimiento, se abordaron los avances del Observatorio de Madurez en Ciberseguridad y los resultados de un análisis sobre la preparación frente a NIS2 en España. Elaborado sobre una muestra de 209 organizaciones, el estudio señala que el 72 % se encuentra por debajo del nivel de cumplimiento básico definido por el modelo, evidenciando la necesidad de reforzar las capacidades de gobierno y gestión del riesgo. Aunque este análisis responde al contexto regulatorio español, sus resultados aportan elementos de reflexión para organizaciones de otros mercados que afrontan retos similares.

La resiliencia y la respuesta ante incidentes completaron este bloque, con iniciativas como CyberCrisis Management, orientadas a mejorar la capacidad de las organizaciones para mantener su actividad y gestionar situaciones de alta disrupción.

Privacidad, gobernanza y confianza en la economía del dato

La protección de datos y el gobierno de la información constituyeron otro de los grandes bloques de la Jornada, con especial atención a los desafíos regulatorios, la supervisión de algoritmos y el papel de los responsables de privacidad.

En este contexto, John Edwards, excomisionado de Privacidad de Nueva Zelanda y excomisionado de Información del Reino Unido, participó en una entrevista conducida por Sergio Padilla, CDO del Banco de España y miembro de la Junta Directiva de ISMS Forum, bajo el título Beyond Compliance: Smart Governance for Competitive and Data-Driven Businesses.

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La conversación abordó la importancia de avanzar hacia modelos de gobernanza de datos que vayan más allá del cumplimiento normativo y contribuyan a reforzar la confianza, la competitividad y el desarrollo de organizaciones orientadas al dato.

La Jornada concluyó con la entrevista Human Dignity in the Age of Data, protagonizada por José María Álvarez-Pallete, economista, ex CEO de Telefónica y codirector del Centro DIGNUM de la Universidad Pontificia Comillas. La conversación puso el foco en la necesidad de preservar la dignidad humana y los derechos de las personas en un entorno cada vez más condicionado por los datos y los algoritmos.

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Una comunidad iberoamericana para impulsar la seguridad digital

La actividad de ISMS Forum va más allá de sus encuentros internacionales. A través de sus capítulos, grupos de trabajo, proyectos de investigación y publicaciones, la asociación promueve la colaboración entre profesionales, empresas e instituciones y fomenta el desarrollo de conocimiento en los ámbitos de la ciberseguridad, la privacidad, la inteligencia artificial y la confianza digital.

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Compartir experiencias, desarrollar iniciativas conjuntas y trasladar el conocimiento a las organizaciones contribuye a fortalecer las capacidades de prevención, respuesta y resiliencia en toda la región.

Con esta nueva edición, ISMS Forum reafirma su compromiso con una comunidad internacional que trabaja para impulsar una transformación digital más segura, responsable y confiable.