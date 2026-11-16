La UE sanciona a cuatro entidades de Haití responsables de violaciones de derechos humanos

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Bruselas, 16 nov (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) adoptó este lunes sanciones contra cuatro entidades haitianas responsables de graves violaciones de los derechos humanos, como asesinatos, violencia sexual, secuestros o ataques contra infraestructuras críticas, muchas de las cuales tienen a menores de edad entre sus víctimas.

Entre los sancionados por los Estados miembros se encuentra el grupo armado 5 Segond, autor de asesinatos, violaciones y otras formas de violencia sexual contra menores, además de estar detrás de ataques contra infraestructuras sanitarias y servicios humanitarios, indicó el Consejo en un comunicado.

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Otro de los incluidos en la lista de sanciones es el grupo armado criminal Gran Ravine, responsable de asesinatos, violaciones, secuestros y otros delitos graves, así como de ataques que han resultado en muertes de civiles, desplazamientos forzosos e interrupciones en los servicios esenciales.

Finalmente, los Estados miembros sancionaron a los grupos 400 Mawozo y Krazé Baryè por el reclutamiento de menores en grupos armados y por exponerlos a la violencia armada, así como por asesinatos y diversas formas de violencia sexual y de género.

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Con estas cuatro entidades haitianas, las medidas restrictivas relacionadas con violaciones de derechos humanos se aplican ahora a un total de 152 personas físicas y 49 entidades.

A todas se les congelan los activos y se les prohíbe viajar, por lo que no pueden entrar o transitar en territorio comunitario.

Además, los ciudadanos y las empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos, ya sea directa o indirectamente.

El Consejo destaca que las acciones se dirigen especialmente a abordar las seis violaciones graves contra los niños en los conflictos armados: asesinato y mutilación, reclutamiento o utilización como soldados, violencia sexual, secuestro, ataques contra escuelas u hospitales y denegación de acceso humanitario.

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Este nuevo paquete de sanciones "reafirma el compromiso inquebrantable de la UE con la protección de la infancia y el respeto del derecho internacional", señala el comunicado.

"La Unión Europea es un socio político y de desarrollo de larga data de Haití y seguirá desempeñando un papel, junto con otros socios regionales, para ayudar a mejorar la grave situación, incluida la crisis humanitaria en el país", añade.

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En diciembre de 2020, el Consejo estableció el régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos, aplicable a actos como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones o abusos de los derechos humanos, como ocurre con estas organizaciones haitianas. EFE