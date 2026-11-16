Canarias 1500 Km de Costa se incorpora a la Red Iberoamericana de Seguridad Acuática y Náutica y refuerza la prevención

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La Asociación Canaria para la Prevención de Accidentes Acuáticos 'Canarias 1500 Km de Costa', representada por su presidente, el experto divulgador en la materia, Sebastián Quintana, ha formalizado su incorporación a la Red Iberoamericana de Seguridad Acuática y Náutica (RISAN) como asesores y guías en la difusión de la prevención de ahogamientos.

Al respecto, señala que esta propuesta, realizada por la junta directiva de RISAN, supone un "avance estratégico" en la unificación de criterios técnicos y la promoción de programas conjuntos para la prevención de accidentes en el medio acuático a nivel internacional, según ha informado la organización en nota de prensa.

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Esta integración, explican, se ha acordado de forma unánime en la reunión de coordinación de RISAN celebrada el 27 de agosto de 2026, encuentro durante el que los miembros de la directiva "valoraron la dilatada trayectoria de la organización, pionera en la UE en el impulso de campañas masivas" de concienciación en el ámbito de la prevención y la seguridad acuática.

Para ello también ha tenido un "papel fundamental" Julio Texeira, referente guardavidas profesional en Uruguay y uno de los fundadores de la Red, que aseguran "ha actuado como principal eslabón de conexión" entre la asociación canaria y la entidad sudamericana.

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Actualmente esta alianza estratégica cuenta con representación activa en Uruguay, Argentina, Chile y España. La red está impulsada por un "sólido grupo" de socios fundadores, entre los que destacan el Club León Seró, ubicado en Posadas, Misiones (Argentina); Momentos Kairós, en Rosario (Argentina), representada por Abel Bertole; las organizaciones ISEEF y Oso Guardavidas, en Concordia, Entre Ríos (Argentina), con Jorge Del Valle, junto al delegado Luis Penco.

Además de citar que el núcleo originario cuenta con referentes como Luján Méndez, en Paysandú (Uruguay), y el propio Texeira desde Eco Vida Aventura, en Salto (Uruguay).

Por último, desde la asociación 'Canarias, 1500 Km de Costa' se expone que RISAN se constituyó en abril de 2026 en la República Oriental del Uruguay como una red orientada a la cooperación técnica, educativa y profesional.

Así bajo el lema "Seguridad, Formación e Integración sin Fronteras", agrupa a diversas entidades, institutos de formación, colectivos de rescate y especialistas de toda Iberoamérica, con el fin de fomentar la formación permanente, estandarizar los protocolos de gestión de riesgos e impulsar de manera colaborativa programas de prevención de ahogamientos "manteniendo una rigurosa independencia técnica y académica".

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Finalmente, se indica que con la adhesión de la Asociación 'Canarias 1500 Km de Costa', RISAN consolida su estructura de cooperación y amplía su rango de acción y alcance operativos a escala intercontinental. Además expone que la participación activa de la organización canaria "enriquecerá el diseño de futuras" campañas preventivas, simulacros y jornadas formativas conjuntas.

Con este marco de trabajo, las partes implicadas reafirman su compromiso "ineludible" de promover un entorno acuático "más seguro, operando bajo estrictos principios" de profesionalidad, solidaridad, ética y formación continua entre todos sus integrantes.