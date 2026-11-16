Pitingo, 5 meses después de romper su compromiso con Laura Escuredo: "Quiero gente que me quiera de verdad"

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Pitingo está de vuelta. Alejado del foco mediático desde que anunció su ruptura con Laura Escuredo el pasado julio tras varios meses de intensa relación en la que incluso llegaron a anunciar su boda, y en silencio hasta ahora después de zanjar los rumores sobre el fin de su relación asegurando que lo único que pasó entre ambos es que lo suyo no funcionó -a pesar de que su exprometida justificó su decisión confesando que había prioridado su seguridad y la de su hijo-, el artista reaparece con un nuevo e ilusionante proyecto, 'Navidades en el mundo'.

"Es un espectáculo con el que nos metemos en las casas de muchas culturas, de muchas razas, y la vamos a llevar al escenario para que la gente conozca también cómo celebra la Navidad otras culturas. Por supuesto la gitana, siempre partiendo de la base flamenca, y también la africana, la mexicana, la cubana, y todos somos 16 personas en el escenario de diferentes razas, de diferentes culturas, y va a ser algo muy especial que quiero que la gente conozca" ha expresado muy emocionado.

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A su lado, el que define como una especie de hermano mayor para él, Juan Carmona, con el que repite colaboración 15 años después de Soulería. "Somos dos locos de la música, de crear cosas, y él tiene el sonido de Habichuela, de su padre Juan Habichuela, de su tío Pepe Habichuela, el sonido ese de gitano de Grana, y esoy muy contento y muy feliz" ha expresado, adelantando que tras 'Navidades en el mundo' -que de momento tiene fechas cerradas en Vélez Málaga, Jerez de la Frontera, Sanlúcar, Ayamonte, y la más especial para él, en el Teatro Calderón de Madrid- tienen preparada una sorpresa única: "Te puedo contar un proyecto y una primicia que es Juan Caramona y yo el año que viene volvemos con Souleria. Vamos a hacer una gira de cinco añitos fácilmente por todo el mundo entero. Ya os diré, ya haremos algo especial" ha adelantado con una gran sonrisa.

Y aunque pasará las Navidades trabajando, ha despejado varios días para poder pasar las fechas más señaladas con sus seres queridos, especialmente con su hijo, en el que está totalmente volcado y que no descarta que siga sus pasos en el mundo de la música a pesar de que tiene solo 14 años. "Yo le apoyaré en lo que él quiera. Él me dice 'papi, yo no quiero estudiar una carrera'. Y le digo, 'bueno, vas a estudiar una carrera que es la música'. Pero ya hablaremos más adelante. Y canta y canta y se canta. Y le está cambiando la voz ahora pero estoy muy contento, la verdad, y es muy bueno. Lo más importante que es muy bueno. ¿En los estudios? Bueno, hay mejores otras veces peores pero él tiene claro lo que quiere y es que se recuerda mucho a mí cuando era pequeño" ha confesado orgulloso, revelando que es "un niño muy bueno, obediente, un niño que no genera conflicto".

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Hace unos días cumplió 46 años y, como asegura, su único deseo a la hora de soplar las velas y para el año que está a punto de empezar es "salud ante todo porque sin salud no vamos a ningún lado. Y tranquilidad y paz. Tranquilidad. Para mí la paz y la tranquilidad engloba todo. El que pueda luego tener más éxito, menos éxito, ganar más dinero, menos dinero, eso me da exactamente igual.Pero la tranquilidad y la paz que ya en mi vida la voy buscando".

Como confiesa, la ha encontrado, y asegura que está en un momento tranquilo y muy bueno. ¿Hay cabida para el amor tras su ruptura con Laura?: "De momento no. De momento el amor que tengo es el amor de mi vida en mi hijo. Estoy tranquilo, duermo muy tranquilito me acuesto prontito me levanto... Vamos, que duermo 10 horas. O sea, y me levanto me voy a mi estudio de grabación y ahí me tiro todo el día y estoy en mi trabajo nada más, sin despistes de nada y feliz y tranquilo, de verdad. Viviendo una época Sobre todo una época de cambiosde querer quitarme también cosas en mi vida que no me gusten. O sea, de todo, ¿no? Personas quizás que no me aporten, no por nada, que no, fuera.Que no, que la vida se vive una vez, ¿eh? Y lo que quiero a mi lado es gente que me aporte cosas buenas y que me quiera de verdad y yo quererlos a ellos, ya está. Y que no tengan intereses" ha expresado en un dardo a su exprometida que no ha pasado inadvertido. "Aparte es que lo tengo muy claro, ya no titubeo. Ya no titubeo. Digo, este no me interesa, fuera" ha zanjado.

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