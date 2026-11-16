El Ejército de Israel detiene en Cisjordania a un periodista palestino que colabora con la agencia AFP

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El Ejército de Israel ha detenido a un periodista palestino que colabora con la agencia francesa de noticias Agence France-Presse (AFP) en el marco de una operación lanzada en los alrededores de la ciudad de Yenín, ubicada en el norte de Cisjordania, en el marco del aumento de las incursiones en este territorio palestino durante los últimos meses.

La Sociedad de Presos Palestinos ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el periodista, identificado como Mohamed Alí Atiq, fue detenido a primera hora durante una redada en la localidad de Burqin, antes de agregar que en estos momentos hay 38 reporteros, incluidas cinco mujeres, en cárceles de Israel.

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Un portavoz del Ejército israelí ha confirmado la detención en declaraciones concedidas al diario israelí 'The Times of Israel', antes de recalcar que Atiq fue arrestado por supuestamente mantener lazos con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), sin que por ahora haya detalles sobre el lugar al que ha sido trasladado.

Por su parte, la Asociación de Prensa Extranjera (FPA) --que representa a corresponsales que cubren la situación desde Israel y Palestina-- ha expresado su "profunda preocupación por el arresto por parte del Ejército de Israel de Mohamed Atiq, colaborador de la AFP". "No es la primera vez que el Ejército detiene a un periodista en la Cisjordania ocupada", ha lamentado.

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"El Ejército afirma que es 'sospechoso de tener vínculos con el terrorismo', pero no ha presentado pruebas, no ha formulado cargos y lo mantiene incomunicado", ha denunciado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha reclamado que "se presenten pruebas o se ponga a Atiq en libertad de inmediato". "Asimismo, instamos a las autoridades a garantizar su seguridad, permitirle el acceso a un abogado y autorizar las visitas de sus familiares", ha zanjado.

La operación ha tenido lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

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