Sánchez y Lula señalan la "amenaza ultraderechista" en un encuentro en Moncloa en plena campaña electoral

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes 16 de noviembre a su homólogo brasileño, Lula da Silva en el Palacio de La Moncloa en un encuentro que se produce en plena campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ambos mandatarios han coincidido en la necesidad de defender las instituciones democráticas y la cohesión social "frente a la amenaza ultraderechista", según trasladan fuentes de Moncloa, en un encuentro que se ha producido al hacer escala el presidente sudamericano en Madrid tras participar en la Cumbre del Clima en Antalya (Turquía).

PUBLICIDAD

Sánchez y Lula, que coinciden en la defensa del sistema multilateral, han conversado sobre el futuro de las Naciones Unidas y el orden internacional y también sobre la agenda bilateral para seguir reforzando los vínculos económicos y sociales entre ambos países.

Aunque el PSOE pretendía celebrar un acto de campaña con Lula y el presidente de Uruguay, Yamandú Ordi, para que ambos trasladasen su apoyo a Sánchez ante la cita con las urnas, se vieron obligados a cancelarlo a última hora por una afonía del dirigente brasileño y por tanto solo han llevado a cabo la reunión institucional.

PUBLICIDAD

Da Silva ha ganado recientemente las elecciones presidenciales en su país, al imponerse por sorpresa en segunda vuelta al candidato de la derecha Flavio Bolsonaro. Sánchez quiere seguir este ejemplo y en sus mítines menciona la victoria de Lula y anima a sus votantes a hacer lo mismo en España.