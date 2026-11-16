España quiere ir del 26 % al 35 % de electrificación en 2030, 5 años antes que meta de COP

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- España quiere pasar de una tasa de electrificación en su matriz energética final actual del 26 % al 35 % en el horizonte de 2030, cinco años antes que lo que la presidencia turca de la COP31 de Antalya se ha marcado como objetivo global.

"Ese 35 % se justifica en un análisis técnico a nivel mundial. En el caso de España, lo que queremos es alcanzar ese 35 % en el año 2030, es decir, antes de lo que se establece", declaró este lunes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, Sara Aagesen, desde la COP31 de Antalya (Turquía).

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Según datos del ministerio de Transición Ecológica, España está actualmente en el 26 %, por lo que debería alcanzar el 35 % en solo cuatro años.

"Estamos viendo que el índice de electrificación este año está creciendo (...) No solo hogares, sino también industrias", anotó.

Aagesen confirmó que España se ha sumado oficialmente a la iniciativa del 35 % de electrificación global en el año 2035, aunque aclaró que "apoya que esa electrificación venga de la mano de renovables".

La ministra insistió en que "es importante electrificar siempre y cuando" se consiga "descarbonizar". "Queremos contar esa historia de éxito donde nuestra mix de generación eléctrica ya es prácticamente el 57 %", agregó. EFE

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