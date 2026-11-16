Ministerio israelí pide revocar ciudadanía de activista por acusar al país de "genocidio"

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- El ministro de Asuntos de la Diáspora y de la Lucha contra el Antisemitismo, Amijái Shikli, solicitó este lunes al ministro del Interior, Gideon Saar, que revoque la ciudadanía del popular activista ruso-israelí Andrey Jerzhanovski, conocido en redes sociales como Andrey X, debido a sus comentarios sobre el Estado israelí y su Ejército, al que ha acusado de "genocidio".

"La solicitud se produce tras una campaña sistemática llevada a cabo por Jerzhanovski en la red X para deslegitimar a Israel y a sus fuerzas de seguridad, incluidas declaraciones en las que acusa a Israel de genocidio, apartheid y limpieza étnica", reza un comunicado del Ministerio.

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Jerzhanovski, de 28 años, es hijo y nieto de cineastas y se crió en San Petersburgo. Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, es un ciudadano israelí desde 2022, cuando emigró de Rusia por temor a la persecución política.

Desde entonces, documenta la violencia de los colonos en Cisjordania ocupada, donde en mayo de 2024 se trasladó a vivir a la aldea de Ras Ein al Auya. Cofundó el medio Kompas, que ofrece cobertura en ruso de Cisjordania, y ha sido detenido en varias ocasiones por las fuerzas israelíes.

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Según Shikli, Jerzhanovski utiliza su cuenta de X para llevar a cabo una campaña sistemática y de amplio alcance de "deslegitimación", que incluye "engaños, tergiversación de los hechos y la difusión de informaciones falsas y sesgadas contra Israel y sus fuerzas de seguridad".

"No me quedaré de brazos cruzados ante tales acciones. Por ello, he solicitado al ministro del Interior que tome medidas para revocar su ciudadanía de conformidad con la ley", aseguró.

El llamado de Shikli a revocar la nacionalidad israelí a Andrey X se enmarca en una creciente presión de las autoridades israelíes sobre periodistas y activistas, tanto israelíes como extranjeros, que documentan la ocupación y la guerra.

El pasado 28 de octubre, el propio Andrey X fue agredido por colonos en Umm al Jair (sur de Cisjordania ocupada) y posteriormente detenido junto al periodista estadounidense Jasper Nathaniel, una detención que condenó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

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En septiembre, el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, anunció que trabajaría para revocar la nacionalidad a los directores del documental 'Naza', Yuval Abraham y Rachel Szor, Premio Especial del Jurado del Festival de Venecia por mostrar la supuesta estrategia de Israel para destruir la Franja de Gaza.

"Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos creadores viles por traición al país", escribió Zohar en X, donde acusó a ambos de fomentar un "ardiente odio autodestructivo" y de estar "dispuestos a dañar a su patria para recibir aplausos de los antisemitas del mundo". EFE

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