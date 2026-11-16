Rosa Benito, más clara que nunca sobre el fin de su amistad con Belén Esteban: "Mi hija Rosario no se ha metido jamás"

16/11/2026 Rosa Benito EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES

Guardar

De regreso en España tras su polémico paso por 'Supervivientes All Stars 3', Rosa Benito ha tomado la palabra durante la última gala de la edición -en la que Asraf Beno ha reaparecido en un plató después de convertirse en ganador del reality- y, además de saldar sus cuentas pendientes con el marido de Isa Pantoja, ha respondido a las declaraciones de Belén Esteban sobre el fin de su amistad en '¡De Viernes!' y ha aclarado rotunda la razón por la que rompió definitivamente su relación con la ex de Jesulín de Ubrique después de años siendo uña y carne.

Como ha querido dejar claro después de escuchar a la de Paracuellos asegurar que no reconoce a la Rosa que ha visto en Honduras, y confesar que siente que Chayo Mohedano "ha metido mucha mierda" entre ambas, "mi hija Rosario no se ha metido nunca. Me puede dar un consejo si me ve mal, pero jamás. Creo que la conoces y es muy sincera. De hecho, cuando no se ha hablado con Belén, yo he seguido hablándome con Belén, así que por ahí nada".

PUBLICIDAD

"Yo he querido a Belén con locura. He estado pendiente de Belén y ella de mí muchísimos años. He estado hablando con Belén hasta las 6 de la mañana cuando mi cuñada estaba en Houston. Yo tenía una comunicación muy bonita con ella. Al final pasan cosas. Llegó un momento en el que empezó a criticarme cuando estaba en otra cadena, empezó a hablar de mi hija y a reírse de ella, y decidí... Si a mí me tocan a mi hija, igual que si tocan a la suya, nos duele. Me dolía que se metiera con mi hija y que con otros compañeros echara más leña" ha explicado a corazón abierto, revelando que después de eso ni ella llamó a Belén, ni tampoco la 'patrona' se puso en contacto con ella.

Además, y aunque en los Cayos Cochinos anunció que sería su último programa y que a su regreso se retiraría definitivamente de la televisión, Rosa ha aclarado que aunque no ha cambiado de idea, antes piensa ir a los programas de la cadena porque se siente en el derecho de hacerlo -como 'La tarde se mueve', 'Fiesta, o '¡De Viernes!'- y no descarta entrar en 'GH VIP', donde coincidiría con 'la princesa del pueblo'.

PUBLICIDAD

"Bueno, quizás una semanita... Vamos a hablarlo" ha afirmado enigmática, bromeando con su posible reencuentro con Belén: "Quizás nos damos un beso, ¿te imaginas?", ha bromeado, apuntando entre risas que también podría entrar Víctor Janeiro, con el que ha hecho una gran amistad durante 'Supervivientes'.

ROSA ENTONA EL MEA CULPA CON ASRAF

No ha sido el único tema sobre el que ha hablado, ya que tras ver los enfrentamientos que protagonizó con Asraf durante el reality, Rosa ha entonado el mea culpa y ha revelado que no le ha gustado nada verse así y, emocionada y reconociendo que perdió las formas cuando le dijo que no tenía vida y que no había hecho nada para que su mujer se reconciliase con Isabel Pantoja, ha pedido perdón públicamente a Isa Pantoja, antes de enterrar el hacha de guerra con el modelo y darse un abrazo -algo forzado- admitiendo que si tiene que disculparse con él también lo hace.

PUBLICIDAD