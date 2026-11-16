Jensen Huang discute un posible retorno a la dirección de Nvidia, según 'FT'

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Jensen Huang, cofundador de Nvidia, estaría discutiendo con posibles aliados un potencial regreso a la dirección de la compañía que ayudó a crear en 1993 y de la que era consejero delegado hasta su renuncia el pasado jueves tras salir a la luz varias infidelidades, incluida una relación con una presunta espía china, además de con una subordinada.

Según informa 'Financial Times', que cita fuentes conocedoras, el carismático líder tecnológico estaría considerando la posibilidad de regresar como CEO de Nvidia, mientras aliados en Silicon Valley presionan a la junta directiva de la compañía, que está realizando una investigación interna sobre la conducta del ejecutivo, para que lo reincorpore días después de que se viera forzado a renunciar al cargo.

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En este sentido, un aliado de Huang declaró al periódico que estaban organizando un grupo de trabajo con ejecutivos de Silicon Valley para presionar de cara al regreso del ex consejero delegado de Nvidia para lo que intentarían obtener el apoyo de la Casa Blanca.

"Todos los que importan en el sector tecnológico fuera de los laboratorios de vanguardia admiran a Jensen", afirmó, añadiendo que el propio Huang apoyaba estos esfuerzos.

Una campaña pública para restituir al CEO de Nvidia ha cobrado fuerza durante el fin de semana al sumar a personalidades como Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, consejero delegado de Epic Games, a los ejecutivos que respaldaron una carta pública reclamando que la junta directiva "Traiga de vuelta a Jensen".

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Brad Gerstner, fundador de Altimeter Capital, y Gavin Baker, director de Atreides Management, ambos accionistas de Nvidia, publicaron el viernes una carta abierta en la que pedían al consejo de administración de la compañía considerar "todas las opciones, incluido el posible regreso de Jensen Huang".

Asimismo, el diario destaca que Huang sigue gozando de una lealtad inquebrantable entre algunos empleados, varios de los cuales han manifestado públicamente su petición de regreso tras su renuncia.

No obstante, advierte de que cualquier intento de restituirle al frente de Nvidia probablemente se enfrente a la oposición de importantes legisladores en Washington, mientras que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, pidió este domingo una "reorganización drástica" en el liderazgo de la empresa tras la salida de Huang.

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A este respecto, el periódico apunta que, incluso los aliados de Huang dudaban sobre cómo rehabilitar la reputación del ex CEO de la empresa, ya que "tener una relación extramatrimonial con una subordinada es motivo de despido", según reconoció una persona involucrada en los esfuerzos por la readmisión Huang.

El pasado jueves, junto con la renuncia de Jensen Huang como consejero delegado, Nvidia anunció la designación como máxima ejecutiva interina de Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa, hasta que se complete el proceso de sucesión, para lo que el consejo de administración comenzó la búsqueda de un sustituto, teniendo en cuenta candidatos tanto internos como externos.

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A este respecto, 'Financial Times' informó de que la junta de Nvidia se ha puesto en contacto con René Haas, consejero delegado de Arm, como posible sucesor de Huang.