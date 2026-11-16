La UE compromete 10 millones más para reforzar la seguridad marítima en el golfo de Guinea

Guardar

La Unión Europea ha comprometido este lunes 10 millones de euros más para reforzar los medios de los países del golfo de Guinea para llevar a cabo operaciones de seguridad marítima en la zona, en una decisión de los 17 que eleva de 21 a 31 millones de euros el presupuesto total previsto.

La enmienda a la dotación prevista dentro del Fondo Europeo para la Paz ha sido adoptada formalmente por los ministros de Exteriores de la UE reunidos en Bruselas y, según ha indicado el Consejo (gobiernos) en un comunicado, el objetivo es fortalecer los medios de la "Arquitectura de Yaundé" --marco contra la piratería y actividades ilícitas en el mar como la pesca ilegal-- y sus Estados miembro.

PUBLICIDAD

Así, el apoyo de las arcas comunitarias busca mejorar el conocimiento de la situación marítima y aumentar la capacidad de determinadas armadas costeras para patrullar en alta mar.

La UE espera con ello contribuir aún más a "unos mares más seguros y a una mayor seguridad en el golfo de Guinea mediante una cooperación regional reforzada en el marco de la Arquitectura de Yaundé, que proporciona un marco integral para la acción coordinada con el fin de prevenir, detectar y responder conjuntamente a las amenazas marítimas".

PUBLICIDAD

El Fondo Europeo para la Paz se creó en marzo de 2021 para financiar acciones exteriores de la UE con implicaciones militares o de defensa, con el objetivo de prevenir conflictos, preservar la paz y fortalecer la seguridad y la estabilidad internacionales.

De este modo, el instrumento común permite a la UE financiar acciones destinadas a reforzar los medios de terceros Estados y organizaciones regionales e internacionales en materia militar y de defensa.