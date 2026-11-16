Burnham cree que un nuevo acuerdo con la UE debe ser beneficioso para las comunidades

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Londres, 16 nov (EFE).- El primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, considera que un nuevo acuerdo con la Unión Europea (UE) debe servir para mejorar la calidad de vida de las comunidades tradicionalmente olvidadas por el Ejecutivo central, según un discurso ante la Alcaldía de la City de Londres (centro financiero).

Así, un pacto debe superar la llamada "prueba de Makerfield", en referencia a la circunscripción electoral del noreste de Inglaterra, una zona que durante años sufrió una fuerte desinversión.

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Según este principio, ninguna medida del gobierno debe seguir adelante a menos que demuestre un beneficio directo para comunidades pos-industriales y tradicionalmente olvidadas por Londres.

En su discurso de esta noche en la Alcaldía de la City, cuyos extractos fueron adelantados hoy, Burnham defenderá su decisión de estrechar los lazos con Bruselas y argumentará que el acuerdo pos-Brexit, alcanzado bajo el mandato del conservador Boris Johnson tras la salida británica de la UE en 2020, "no ha funcionado".

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"Es como el cuento del traje nuevo del emperador: nadie se atreve a decir la verdad evidente. Pues bien, yo lo digo tal como lo veo. Y, para ser sincero, el emperador no lleva nada puesto. El Brexit que nos dieron no ha funcionado. Hemos perdido más de lo que hemos ganado", subrayará Burnham en su intervención.

No obstante, se muestra determinado a no superar las "líneas rojas" contenidas en el programa electoral del laborismo, con el que el partido ganó las elecciones generales de 2024.

Esto implica que no habrá un retorno al mercado único, a la unión aduanera ni a la libre circulación, pero Burnham ha manifestado su intención de explorar opciones para la relación a largo plazo del Reino Unido con el bloque, una cuestión sobre la que, en última instancia, decidirían los votantes.

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En la cumbre del día 20, el Reino Unido y la UE esperan alcanzar acuerdos puntuales en materia de alimentos y movilidad juvenil.

El exprimer ministro británico Boris Johnson cree "absolutamente" que sus compatriotas volverían a votar por abandonar la Unión Europea diez años después de aquella votación.

En unas declaraciones al Telegraph, Johnson dijo que Andy Burnham ha convertido en "una prioridad política" el retorno de su país a la UE, con lo que se está equivocando: "Es una locura escalar el tema del Brexit como tu prioridad política", dijo. EFE

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