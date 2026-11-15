Autoridades mexicanas incineran 2,5 toneladas de drogas y 2,3 millones de cigarrillos

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Ciudad de México, 15 nov (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este domingo de la incineración de más de 2,5 toneladas de drogas y de casi 2,3 millones de cigarrillos en el norteño estado de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los narcóticos destruidos estaban relacionados con 141 investigaciones por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, correspondientes a Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua, detalló la institución -en un comunicado-.

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Entre las sustancias incineradas figuraban clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas.

La Fiscalía precisó que la droga era producto de las actuaciones de instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en el estado.

En total, las autoridades destruyeron 2.558 kilos, 624 gramos y 32 miligramos de narcóticos, además de otras diez unidades de narcótico cuya presentación no especificó el comunicado.

También incineraron 2.299.990 cigarrillos y diversos objetos relacionados con delitos, sin detallar las características o la cantidad de estos últimos.

La destrucción se realizó en las instalaciones del Segundo Batallón de Infantería, en Cuauhtémoc, bajo la responsabilidad de un agente del Ministerio Público federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Chihuahua.

Representantes del Órgano Interno de Control de la FGR participaron en la verificación del peso y las características de la droga.

Al acto asistieron Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, autoridades militares y de la Fiscalía en Chihuahua, así como integrantes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la institución. EFE