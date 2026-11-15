Unai Simón: "No es el fin del mundo"

Guardar

El portero de la selección española y el Athletic Club Unai Simón defendió este domingo que la derrota ante Inglaterra (2-3) en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones "no es el fin del mundo", pese a que rompe un récord de 44 partidos sin perder de la 'Roja'.

"No es el fin del mundo, nos duele haber perdido un partido contra Inglaterra, una de las mejores selecciones del mundo, pero lo han merecido. Y la racha sabíamos que llegaría un momento en el que acabaría. Ellos han sido superiores y duele, pero lo han merecido", analizó el guardameta en declaraciones a los medios tras las derrota en el Riyadh Air Metropolitano.

PUBLICIDAD

El jugador del Athletic expresó que no fue por "intensidad", sino por "físico". "Han planteado un partido muy físico, nos ha costado hacer ese juego de combinación. Pero han sido superiores porque su manera de plantear el partido ha sido mejor que la nuestra", comentó, antes de reconocer que no están "acostumbrados a perder" con la selección.

"Pero he perdido mucho más de lo que he ganado (en su carrera), y muchos compañeros aquí han perdido mucho más de lo que han ganado. Al final se trata de reducirlo todo a que es un partido, podía llegar en cualquier momento. Lo bueno es que ha ocurrido ahora, todavía tenemos oportunidad de enmendar errores en los cuartos de final", agregó.

PUBLICIDAD

Y es que Unai Simón "prefería no perder", aunque cree que la derrota obligará al combinado entrenador por Luis de la Fuente a "mejorar", ya que, para el portero, se trata de "una tendencia que ya venía de los últimos partidos", respecto a los errores.

"Chequia también nos tenía muchas ganas y en Croacia, cuando fuimos allí, salieron con intensidad máxima, al 100%. Y nosotros hoy hemos estado al 100%. A asumirlo, corregir errores y prepararnos para el siguiente partido", reiteró el guardameta.

Además, Simón elogió a su homólogo inglés, James Trafford, vital para los suyos por sus intervenciones en los minutos finales. "Espectacular, han sostenido a su equipo", destacó el portero español, que también valoró la entrada sobre Marc Cucurella antes del gol de penalti de Harry Kane, con un pisotón sobre el lateral.

PUBLICIDAD

"No sé si en LaLiga se hubiese pitado, aquí en competición UEFA no se pita, porque el árbitro interpreta que al dar el pase es una acción normal, que no quiere dejar la plancha y que es fruto del pase. Nosotros estamos acostumbrados a que en LaLiga se vean esas faltas y el criterio del árbitro es el que ha sido, hay que respetarlo", concluyó.