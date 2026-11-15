Thomas Tuchel: "Ha sido una demostración de fuerza contra la campeona del mundo"

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El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció como un golpe en la mesa la victoria (2-3) sobre España este domingo en la última jornada de la Liga de Naciones, por el rival, la campeona del mundo, y la atmósfera en contra en el Riyadh Air Metropolitano, orgulloso por cómo su equipo tiene confianza y está creciendo.

"Sabemos lo que fuimos capaces de hacer durante algo más de 60 minutos, para poner un 0-3 merecido. El penalti y la expulsión cambió el momento y el partido, y 30 minutos en España, contra España, parecen como tres horas", dijo en rueda de prensa.

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"Cambió todo, pero sabemos lo que hemos logrado, esa es nuestra declaración y el significado de esta victoria, que fue merecido, el resultado siguió de la actuación, al máximo nivel, como equipo. Hicimos todo lo que había que hacer. Fue una actuación magnífica, un sentimiento maravilloso, todo el mundo está contento, y muy cansado, al final sufrimos, pero sabemos los pasos que hemos dado después del Mundial. El sentimiento es increíble", añadió.

El técnico de los ingleses destacó el valor de una victoria contra esta España que parecía "invencible". "Por la presión, la calidad, contra la campeona del mundo invicta durante 44 partidos, en Madrid, hacer este partido, fue una actuación muy competitiva, la mejor hasta ahora. Es muy especial, era muy difícil, y nos hace estar aún más orgullosos en la victoria", apuntó.

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Inglaterra terminó sufriendo, pero fue superior a España durante muchos minutos para hacerse con el primer puesto del Grupo 3 de cara al sorteo de los cuartos de final. "Estoy muy impresionado con los pasos que hemos dado después del Mundial. Queríamos mejorar, en defensa bloque bajo si era necesario, e imponer nuestra identidad, en la presión. Todo el grupo ha dado la cara. Solo es una semana, pero los pasos ayudan a creer. Hemos animado a todos y creo que creían que este era el momento donde queríamos demostrarlo. Empujar y ver hasta dónde podíamos llegar. Era el momento, por el rival, la atmósfera, y estoy muy orgulloso", comentó.

"Tenía la misma sensación, los mismos buenos sentimientos después del partido de Croacia. Hemos tenido muy buenos partidos, y esta seguro ha sido una demostración de fuerza. Ser nosotros mismos y empujar nuestros límites, para mejorar. Buscamos confianza no solo con los resultados, con el proceso y con la mejora en las actuaciones", añadió sobre el optimismo de su equipo.

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Tuchel mostró mucho respeto y admiración por Luis de la Fuente, y lamentó no poder seguir disfrutando de la selección inglesa más de seguido. "Estoy encantado con el compromiso, el nivel de los jugadores. Ahora viene un periodo muy, muy difícil para mí. Me encantan estos jugadores y tengo que esperar hasta cuartos de final. Estamos construyendo algo y fue un gran paso. Cuando volvamos les recordaremos este sentimiento", afirmó.

Por otro lado, el técnico alemán explicó su decisión de quitar a Harry Kane y Jude Bellingham en ese tramo final. "Defendimos en 4-4-1, fue una roja y un gol. Era un partido nuevo, atacaban por oleadas. Me siento libre de hacer cualquier sustitución si creo que es necesaria. Necesitábamos mucha defensa, piernas frescas", confesó un Tuchel que pudo encontrarse con críticas parecidas a las que sufrió en la derrota contra Argentina en el pasado Mundial, si España llega a empatar como cerca estuvo de hacerlo.

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