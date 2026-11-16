C-LM, "esperanzada" con el avance de la declaración de la candidatura del Paisaje Dulce y Salado como Patrimonio Mundial

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha encabezado este lunes en París la delegación del Ejecutivo autonómico que tiene como meta impulsar la candidatura de declaración como Patrimonio Mundial del 'Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza', junto a las candidaturas de Patrimonio Cultural Inmaterial de las alfombras de serrín de Elche de la Sierra y de la Fiesta de Pecados y Danzantes de Camuñas, así como las candidaturas compartidas de 'La Jotá,' impulsada por 15 comunidades autónomas españolas, entre ellas Castilla-La Mancha, y la candidatura internacional del Belenismo, presentada conjuntamente por Italia, Paraguay y España, cuya decisión se espera en 2027.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido con el embajador de la Delegación Permanente de España ante la Unesco, Miquel Iceta, en un encuentro de trabajo en el que también ha participado el consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, las alcaldesas de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz y la de Sigüenza María Jesús Merino, así como la vicepresidenta de la Asociación de alfombras de serrín, Cristina Sánchez.

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Según informa el Gobierno regional, la reunión ha concluido con excelentes resultados, según ha indicado la alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, que ha declarado estar muy satisfecha con la misma y muy esperanzada con el avance del proyecto.

"Nos han dado muy buenas expectativas del trabajo que llevamos realizando y sobre todo ha sido muy satisfactorio comprobar que cuando el trabajo se hace, cuando hay muchos expertos detrás, cuando las administraciones vamos de la mano y trabajamos juntas, al final los resultados van saliendo".

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"Yo creo que esto es un empujón fortísimo para nuestra candidatura. Viene en un momento excepcional en el que nos hacía falta también saber que el trabajo que habíamos hecho en estos años iba teniendo su repercusión y estamos apenas a dos o tres años de que esto sea una realidad".

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Sigüenza trabajan desde hace años para conseguir esta declaración por parte de la UNESCO. María Jesús Merino ha recordado que cuando en 2022 se dieron los primeros pasos de este proyecto el planteamiento era de un periodo de trabajo de como mínimo una década.

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"En la actualidad pensamos ya que posiblemente entre 2028 y 2029 podamos tener esta candidatura hecha una realidad".

Una candidatura que, a juicio de la alcaldesa "ya no es un proyecto ni local ni regional, es un proyecto de Estado, un proyecto de toda España, impulsado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.

Dicho esto, Merino ha agradecido el apoyo de la Diputación de Guadalajara y el trabajo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sigüenza.